Zu einem Kurs zum Thema Pilze lädt die Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM) für Dienstag, 8. und 15. September, in das Stationsgebäude, Hagenburger Straße 16 in Winzlar, ein. Unter Leitung von Biologin Rita Lüder aus Neustadt lernen die Teilnehmer die faszinierende Welt der Pilze kennen. Anhand von einigen weit verbreiteten Pilzen erfahren die Teilnehmer etwas über deren Lebensweise und ihren Lebensraum. Sie bekommen außerdem Einblicke in die Mannigfaltigkeit dieser Organismen.

Lüder erläutert, welche Merkmale einige der essbaren Pilze kennzeichnen und wie sie von ihren giftigen Doppelgängern unterschieden werden können. Darüber hinaus wird sie einen kleinen Einblick in die Pilzbestimmung geben. Frische Pilze dürfen mitgebracht werden und können in diesem Kurs bestimmt werden. Die Seminare dauern jeweils von 19 bis 21.30 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro pro Person.

Teilnehmer bestimmen gesammelte Pilze

Eine Exkursion zum Thema Pilze steht am Sonnabend, 19. September, auf dem Programm. Dabei lernen die Teilnehmer von Lüder, vor Ort Pilze selbst zu bestimmen. Die Exkursion eignet sich nur für Teilnehmer, die bei der Theorieveranstaltung am 8. und 15. September anwesend waren oder bereits über gute Vorkenntnisse verfügen. Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung, kleine Sammelbehälter wie Körbe, Teller und Besteck. Treffpunkt ist das Stationsgebäude der ÖSSM in Winzlar, Hagenburger Straße 16. Start ist um 10 Uhr, die Exkursion endet gegen 16 Uhr. Die Kosten für die Teilnahme betragen 40 Euro.

Die ÖSSM bietet auch ein Zusatzmodul zur Artenkenntnis und Systematik für Pilzcoach und Pilzsachverständige an. Dieser Kurs für Fortgeschrittene zum Thema Pilze ist am Sonnabend und Sonntag, 26. und 27. September, vorgesehen. Dieses Wochenende dient der Vertiefung von Artenkenntnis und dem gemeinsamen Erfahrungsaustausch. Pilze können mitgebracht werden. Wieder mit der Biologin Rita Lüder unternehmen die Teilnehmer jeden Tag eine Exkursion und besprechen die Funde. Start ist am Sonnabend um 10 Uhr am Stationsgebäude der ÖSSM. Das Seminar endet am Sonntag gegen 16 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 100 Euro pro Person.

Anmeldungen sind erforderlich

Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung unter Telefon (05037) 9670 oder per E-Mail an info@oessm.org erforderlich. Eigene Mund-Nasenbedeckungen sind mitzubringen.

Rita Lüder ist seit 2018 Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (Wissenschaft der Pilze). Sie hat auch einige Bücher geschrieben und herausgegeben. Die Neustädterin ist ausgebildeter Pilzcoach und bietet seit ihrer Prüfung 2001 Pilzberatungen an. Mit ihrer Arbeit möchte sie dazu beitragen, die in den ökologischen Kreisläufen der Natur unverzichtbaren Pilze zu bewahren. Außerdem beschäftigt Lüder sich auch mit Wildkräutern und Heilpflanzen.

Von Anke Lütjens