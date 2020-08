Steinhude

Die Steinhuder Gastronomenfamilie Schweer hat in den sozialen Netzwerken auf die Kritik reagiert, die die Urlauberin Gertrud Sievers in einem Leserbrief in der HAZ/NP-Lokalausgabe über die Steinhuder Gastronomie geäußert hat. Diese hatte sich unter anderem darüber geärgert, dass zu früh am Abend bereits viele Gaststätten im Ort geschlossen seien. Sie hatte dabei auch die Gastronomie der Aalräucherei Schweer im Alten Winkel erwähnt. Diese ist täglich von 9 bis 18 Uhr offen.

„Als Familien mit unseren rund 30 Mitarbeitern sind wir täglich, natürlich auch an Wochenenden und Feiertagen, für euch da“, schreiben die Schweers auf ihren Onlineauftritten bei Facebook und Instagram. Auch bei diesen Öffnungszeiten beginne der Tag meist weit vor 8 Uhr und ende meist erst weit nach 20 Uhr – schließlich gäbe es noch andere Aufgaben.

Anzeige

„Dennoch lieben wir unsere Jobs“, betonen die Gastronomen. Die tollen Gespräche mit den Gästen, die Rückmeldungen zu den Gerichten des Restaurants und zu den Kreationen in der Eisdiele Winkelgasse seien die Bausteine dafür. Gerade in Corona-Zeiten warteten die Gäste oft auch geduldig in langen Schlangen, um etwas von Schweers zu kaufen. Auch dafür zeigt die Familie Respekt. Die Gastronomiebranche wurde von der Corona-Pandemie besonders hart getroffen.

Weitere NP+ Artikel

Mitarbeiter und Familien brauchen Pausen

Dass die Öffnungszeiten bei Schweers nicht ausgedehnter sind, liege vor allem daran, dass die Unternehmer und ihre Mitarbeiter einfach Pausen brauchen. Außerdem wollen sie auch Zeit mit ihren Familien verbringen. Stattdessen hörten die Gastronomen aber Kommentare wie „Die haben es nicht nötig!“ und „Wegen Reichtum geschlossen!“ Und so gehe es auch allen Mitbewerbern in der Branche, in der das Personal auch zu schwer zu finden sei.

Schweers erhoffen sich von den Menschen etwas mehr Verständnis: „Motzt nicht über unsere Öffnungszeiten, sondern seid dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die es euch ermöglichen, an Wochenenden und Feiertagen auszugehen und das Leben zu genießen!“ Ohne die Gastromiebranche würde doch einiges fehlen.

Lesen Sie auch: Wunstorf: Tourismus am Steinhuder Meer läuft sich wieder warm

Die Leserbriefautorin Gertrud Sievers kommt aus Olpe in Nordrhein-Westfalen und hatte sich darüber geärgert, dass es nach einer schönen Fahrrad- oder Segeltour zunehmend schwer wird, abends noch etwas zu essen. „Das ist einem Urlaubsort doch nicht angemessen. Was sollen die Touristen abends unternehmen?“, war ihre Schlussfolgerung daraus. In den Kommentaren zum Facebook-Beitrag bekommen Schweers derzeit allerdings viel Zuspruch.

Von Sven Sokoll