Wunstorf

Mit dem Baubeginn für die Nordumgehung will die Stadtverwaltung jetzt auch den Bau einer neuen Fahrradbrücke über den neuen Abschnitt der Bundesstraße 441 vorbereiten. In der Verlängerung von Nordrehr und Zwei Grenzen soll sie die Verbindung zwischen der Kernstadt und Klein Heidorn aufrechterhalten.

Die frühere Kleinbahntrasse der Steinhuder Meer-Bahn dient nach dem Ende des Verkehrs auf der Strecke als Rad- und Fußweg und ist vor gut 30 Jahren asphaltiert worden. Die Radfahrer und Fußgänger nutzen sie nach Zählungen deutlich häufiger als die parallele Verbindung entlang der Kreisstraße. Über die Meerbahntrasse ist auch Großenheidorn und Steinhude gut zu erreichen.

Stadt war bereit zu zahlen

Die Stadt wollte diese Verbindung deshalb aufrechterhalten und war auch bereit, eine neue Brücke zu bezahlen, nachdem der Bund das bei der Planung abgelehnt hatte. „Sonst würde eine wichtige Verbindung für Radfahrende unterbrochen werden“, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage für die Ratspolitik. Der Rat hatte bereits 2008 zugestimmt, dass Wunstorf dort selbst aktiv werden soll.

Ein Spatenstich ist am 17. September das Startsignal für den Bau der Wunstorfer Nordumgehung gewesen. Quelle: Sven Sokoll

Die Brücke soll ähnlich gestaltet sein wie die anderen Brücken, die die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in den nächsten Jahren in eigener Verantwortung über die Nordumgehung bauen lässt. Die Rampen der Steigung sollen eine Steigung von 4,5 Prozent haben, was die meisten Fahrerinnen und Fahrer bewältigen können ohne abzusteigen. Die Rampen werden jeweils etwa 90 Meter und die Brücke 40 Meter lang. Der Weg soll auf der Brücke 2,50 Meter breit sein, auf den Rampen drei Meter.

Bis zu 90 Prozent Förderung möglich

Die Kosten für Planung und Bau werden derzeit auf rund 970.000 Euro geschätzt. Dazu gehört aber noch keine Beleuchtung. Die Stadt hofft aber, dass sie für das Projekt einen Zuschuss aus dem Förderprogramm Stadt und Land in Höhe von bis zu 90 Prozent bekommen kann. Damit unterstützt der Bund als Teil seines Klimaschutzprogramms Investitionen für den Radverkehr.

Dafür muss die Stadt die Brücke aber bis Ende 2023 realisiert haben. Sie hatte sich auch vorgenommen, das Projekt abgeschlossen zu haben, bevor die Nordumgehung an der Stelle gebaut wird. Die Stadt will für die Ausgabe den eingeplanten Haushaltsposten für den historischen Ortskern von Luthe verwenden.

Denn den Kirchplatz nimmt sie sich statt für 2022 jetzt erst zwei Jahre später vor. Das soll dabei helfen, Geld aus dem Dorferneuerungsprogramm zu bekommen, für das sich Luthe, Blumenau, Liethe und Klein Heidorn gemeinsam bewerben.

Der Rat soll in seiner Sitzung am 29. September zustimmen, das Geld für den Bau der Brücke bereitzustellen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Aula der Otto-Hahn-Schule, Barnestraße 80.

Von Sven Sokoll