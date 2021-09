Wunstorf

Ein Stück Geschichte will die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag, 17. September, um 14.30 Uhr schreiben. Ein offizieller symbolischer Spatenstich im kleinen Kreis soll das Startsignal für den Bau der Nordumgehung sein. Dazu werden in der Nähe des Hohen Holzes der Parlamentarische Staatssekretär aus dem Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann (CDU), der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt (CDU). Gastgeber ist Uwe Schindler, der bei der Behörde den Geschäftsbereich Nienburg leitet.

Eberhardt hat sich am Montag bereits seinen Spaten ins Büro geholt, den er für den Zweck beim Schützenfest 2019 geschenkt bekommen hat, und hat noch ermittelt, dass schon 1930 in einem Zeitungsartikel eine Umgehungsstraße für Wunstorf gefordert wurde. Zum Auftakt entstehen jetzt zwei Ersatzlebensräume für Amphibien, die als Ausgleich für den Eingriff in die Natur notwendig sind. Der eigentliche Straßenbau beginnt dann im nächsten Jahr.

