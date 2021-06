Wunstorf/Steinhude

Der Verwaltungsausschuss hat am Montag den Auftrag für die Lieferung von 25 neuen Parkgebührenautomaten vergeben. Die Firma soll sie bis zum 15. August aufstellen und in Betrieb nehmen. In einer zweiten Lieferung sollen dann noch einmal 15 Automaten folgen. Die Automaten sind sowohl für Wunstorf als auch für Steinhude gedacht.

Der Rat hatte im März beschlossen, an insgesamt 20 weiteren Straßen Parkgebühren zu erheben. Das betrifft in der Kernstadt Parkstreifen in der Umgebung der Fußgängerzone. Langzeitparker sollen damit bewogen werden, die kostenlosen Großparkplätze etwas weiter außerhalb zu nutzen.

Und in Steinhude geht es um Straßen im Ortskern, in denen bisher auch nur eine Parkscheibenpflicht galt. Gutachter hatten empfohlen, dass das Parken dort weniger attraktiv sein soll als auf dem Großparkplatz am Ortsrand.

Von Sven Sokoll