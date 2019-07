Wunstorf

Die jüngsten Zahlen der Region Hannover bescheinigen zwar Wunstorf einen sehr geringen Rückgang der Bevölkerungszahl. Aber dennoch wächst die Stadt. Ein Blick auf den neuen Abschnitt des Wohnbaugebietes am südlichen Rand der Kernstadt zeigt es: Kräne drehen sich, es wird gehämmert und gemauert. Im fünften Abschnitt des Baugebietes sind in den Fenstern eines Hauses schon Gardinen zu sehen.

Erstmals entstehen in diesem Baugebiet neben den so beliebten Eigenheimgrundstücken auch zwei Mehrfamilienhäuser und einige Reihenhäuschen. Das hat die Stadtsparkasse Wunstorf Immobilien GmbH so gewollt und dafür auch zwei Bauträger gefunden. Allerdings finden diese angesichts der großen Nachfrage bislang keine ausführenden Firmen. „Es ist für die Bauherren ein Problem, Handwerker zu bekommen“, sagt Frank Wiebking, der sich für die Sparkassen-Gesellschaft um die Bausachen kümmert.

Im Neubaugebiet entstehen auch Mehrfamilienhäuser – sobald die Handwerker Zeit haben

Es gebe derzeit auch keine strenge Verpflichtung für die Bauträger, wann sie beginnen müssen. Das sei, so Wiebking, bei der derzeitigen Baukonjunktur auch schwierig. Aber das heiße nicht, dass die zwei Vierfamilienhäuser und die Reihenhäuser nicht in absehbarer Zeit gebaut werden müssen. „Eine Bauverpflichtung gibt es“, sagt Wiebking. Schließlich will das Wunstorfer Geldinstitut verhindern, dass aus den Bauflächen Spekulationsobjekte werden.

Zehn Anfragen für ein Grundstück im Baugebiet Wunstorf Süd

Die Gesellschaft der Sparkasse hat – wie schon bei den vorherigen Bauflächen im Gebiet am südlichen Rand der Kernstadt – auch hier gemerkt, dass die Nachfrage enorm ist. „Der Überzeichnungsfaktor war 10:1“, sagt Wiebking. Auf ein Grundstück kamen zehn Interessenten.

Geht es im Süden noch weiter?

Konkrete Vorbereitungen für den nächsten Schritt der Erweiterung des Baugebietes Wunstorf Süd gebe es aber noch nicht, betont Peter Pfadenhauer, bei der Stadtverwaltung für die Stadtplanung zuständig. Wunstorf Süd nutzt bisheriges Grünland. „Ansonsten bewegen wir uns bei den Bautätigkeiten auf Konversionsflächen“, sagt der Stadtplaner. Dabei werden frühere Gewerbeflächen für Wohnbebauung genutzt – etwa auf dem Gelände des früheren Autohauses Sölter und der früheren Esso-Tankstelle Am Stadtgraben. Auf dem Gelände der früheren Mühle Langhorst an der Westaue sind die ersten Wohnungen schon bezogen.

Was wird aus dem Langnese-Iglo-Gelände?

Problematischer sieht es hingegen in der Oststadt auf dem Gelände des früheren Tiefkühlproduzenten Vion aus, vielen Wunstorfern auch als Ex-Langnese-Iglo-Gelände bekannt. Der Besitzer, ein weltweit tätiges Auktionsunternehmen aus den Niederlanden, nutzt das Gelände offenbar noch gerne als Lagerplatz. Es gebe kein Baurecht auf den Areal, berichtet Stadtplaner Pfadenhauer.

Angesichts der Vielzahl der Flächen, die baurechtlich von der Stadt zu bearbeiten sind, habe man sich Unterstützung von privaten Büros geholt. Mit städtischen Kapazitäten sei das nicht mehr zu bewältigen.

Von Albert Tugendheim