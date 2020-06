Nahverkehrsplan: Stadt will Radfahren zum Bahnhof fördern

Wunstorf

Mit einem neuen Nahverkehrsplan will die Region Hannover im Lauf dieses Jahres für die nächsten Jahre die Strategie festlegen, wie der Öffentliche Nahverkehr sich in diesem Bereich entwickeln soll. Die Stadt Wunstorf wird zu den Plänen eine Stellungnahme abgeben, die die politischen Gremien in den nächsten Wochen beraten werden. Insgesamt haben die Planer vor allem die Ziele ausgegeben, dass alle Gruppen der Gesellschaft mobil sein und mehr Menschen in der Region ohne Autos unterwegs sein können.

Nach den Erhebungen pendeln immer mehr Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen Hannover und dem Umland. In Wunstorf zeigt sich das daran, dass im Jahr 2017 im Bahnhof 12.800 Passagiere täglich ein- und ausgestiegen sind, fast vier Prozent mehr als 2011. Doch in der Fläche mit den kleinen Orten ist die Nachfrage dann eher gering, worauf die Region jetzt mit neuen Ruf-Angeboten außerhalb der starke Zeiten arbeiten will und von einer Qualitätsoffensive spricht. Dabei fordert die Stadt aber, WLAN nicht nur wie geplant in den Sprinterbussen, sondern in allen Bussen anzubieten.

Anzeige

Alternativen zu immer neuen Parkplätzen

Für den ZOB Wunstorf sind keine generellen Änderungen geplant, doch die Fahrgäste sollen sich dort in den nächsten Jahren angenehmer aufhalten können, bessere Informationen erhalten und weniger Barrieren überwinden müssen. Die Stadt will das unterstützen und wünscht sich dies für das Jahr 2022. Außerdem schlägt sie flexible Haltestellen vor, damit Umsteiger einen kürzeren Weg zum Bahnhof bekommen.

Weitere NP+ Artikel

Die Planer sehen am Wunstorfer Bahnhof einen hohen Bedarf an neuen Autoparkplätzen für Pendler. Die Stadt will aber nicht einfach nur neue Flächen dafür geschaffen sehen, sondern vorher auch noch mal prüfen, ob nicht auf alternative Lösungen möglich sind. Da die meisten Pendler nach Erhebungen weniger als fünf Kilometer mit ihrem Auto zum Bahnhof fahren, könnten viele auch auf Fahrräder umsteigen.

Bei Fahrradabstellanlagen befindet sich der Standort in der mittlereren Kategorie. Das reicht der Stadt aber nicht: Auch wenn dieses Jahr noch ein Fahrradparkhaus auf der Nordseite entsteht, sieht die Stadt auch an den anderen Zugängen einen weiterhin hohen Bedarf von rund 180 Plätzen.

Luther müssen nicht mehr umsteigen

Luther sollen nach den Überlegungen künftig ohne Umsteigen in die Innenstadt kommen. Nach dem Konzept soll die Linie 780 zwar weiterhin am ZOB enden, doch die selben Busse fahren dann als Linie 710 oder 711 nach Steinhude weiter. Diesen Vorschlag begrüßt die Stadt. Dafür kritisiert sie aber, dass der neue Bedarfsverkehr für Liethe alle zwei Stunden nicht ausreicht.

Nach dem Nahverkehrsplan 2015 sollte bis jetzt in jedem Ortsteil mindestens eine barrierefreie Haltestelle entstehen, was in Wunstorf erst in sieben von elf Ortsteilen gelungen ist. Der Gesamtanteil von 27 Prozent barrierefreier Haltestellen liegt auch unter dem Regionsdurchschnitt. In Idensen soll aber noch in diesem Jahr eine entstehen, in den folgenden Jahren sind Liethe, Blumenau und Kolenfeld an der Reihe.

Lesen Sie auch

Von Sven Sokoll