Nabu hofft auf ersten Schildkrötennachwuchs in der Natur

Der Naturschutzbund ( Nabu) freut sich darüber, dass er bei seinem Projekt zur Europäischen Sumpfschildkröte derzeit die Paarungszeit mitverfolgen kann. Mit einer Wildkamera im Naturschutzgebiet am Steinhuder Meer haben die Naturschützer schon die ersten Fotos aufnehmen können, die diese Aktivitäten dokumentieren. Deshalb hofft der Nabu, dass in diesem Jahr die ersten Fortpflanzungen in der freien Natur gelingen könnten, nachdem Sumpfschildkröten schon seit dem Jahr 2014 wieder heimisch gemacht werden sollen.

Die Mitarbeiter weisen aber auch darauf hin, dass die seltenen Reptilien in der Zeit von Ende Mai bis Mitte Juli besonderen Schutz brauchen. Denn dann verlassen die Weibchen die sicheren Gewässer und machen sich über Land auf zu ihren Eiablageplätzen. Die Aktiven in dem Nabu-Projekt haben dafür im Winter einige mögliche Brutplätze gebaut, wobei die niedersächsische Bingo-Umweltstiftung finanziell geholfen hat.

Naturschutzbund freut sich über Meldungen

Nun hoffen sie, dass die Tier sie auch annehmen. „Günstige Wetterbedingungen mit ausreichend Sonne sowie viel Ruhe helfen unseren Sumpfschildkröten dabei, erstmals eigenen Nachwuchs in freier Wildbahn zu bekommen. Das ist ein wichtiger Schritt zur langfristigen Wiedereinbürgerung dieser Art bei uns in Niedersachsen“, sagte Projektleiter Bernd Breitfeld.

Wer in dem Gebiet einen Spaziergang macht und eine Schildkröte entdeckt, sollte das dem Nabu möglichst melden, und zwar bei Breitfeld unter Telefon (0511) 9110576 oder per E-Mail an bernd.breitfeld@nabu-niedersachsen.de. Allerdings bitten die Verantwortlichen darum, nicht gezielt nach den Tieren zu suchen, sie anzufassen oder sie auf andere Weise bei ihrer anstrengenden Wanderung zu stören.

Von Sven Sokoll