Steinhude

Der Norddeutsche Rundfunk könnte am Wochenende vom 3. bis 5. September mit seinem Landpartie-Fest in Steinhude zu Gast sein. Diesen Termin für einen zweiten Versuch hat der Sender mit der Stadt Wunstorf vorläufig vereinbart. Das hat Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt am Montag im Verwaltungsausschuss mitgeteilt. Eigentlich hatte der NDR das Fest für Juni 2020 geplant, was die Corona-Pandemie dann aber verhindert hat. Das kann in diesem Jahr natürlich auch noch einmal passieren.

Eberhardt war auf den NDR zugegangen, um Steinhude für dieses Jahr erneut ins Spiel zu bringen. „Wenn es klappt, wäre es aber eine gute Kompensation für das Festliche Wochenende“, sagt Eberhardt. Mittlerweile sehe es danach aus, dass dieses Fest wegen des fehlenden Planungsvorlaufs nicht mehr möglich sei. Der Saisonhöhepunkt mit Feuerwerk war 2020 ebenfalls ausgefallen.

Von Sven Sokoll