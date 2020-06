Steinhude

Der NDR muss die Aufnahmen für seine Fernsehsendung „Das große Wunschkonzert“ mit Lutz Ackermann, Semino Rossi und Eloy de Jong aus Krankheitsgründen vorerst verschieben. Eigentlich waren die Aufnahmen für den Zeitraum 1. bis 4. Juli in Steinhude geplant. Am 26. Juli, 20.15 Uhr, will der NDR stattdessen jetzt die Wiederholung einer früheren Wunschkonzert-Folge senden. Allerdings dreht ein Aufnahmeteam des Senders in diesen Tagen für eine Landpartie-Reportage am Steinhuder Meer.

Anzeige

Von Sven Sokoll