Kolenfeld

In einem Müllwagen von Aha konnte ein beginnendes Feuer am Mittwochmorgen schnell gelöscht werden. Die Feuerwehren aus Kolenfeld und Wunstorf wurden gegen 7.45 Uhr alarmiert, nachdem in der Nähe des Unternehmens Holler an der L 392 aus noch ungeklärter Ursache starker Rauch aus dem Laderaum des Fahrzeugs kam. Die Helfer kamen mit vier Fahrzeugen, konnten den kleinen Brandherd im Müll aber mit wenigen Litern Wasser erfolgreich bekämpfen.

In einem Müllwagen beginnt die Ladung zu brennen. Quelle: Feuerwehr Wunstorf

Von Sven Sokoll