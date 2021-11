Wunstorf

Am Bahnhof Wunstorf sind Diebe in den vergangenen Tagen zweimal aktiv gewesen. Zunächst stahlen sie im Zeitraum von Montag, 1. November, 19 Uhr, bis Freitag, 5. November, 22 Uhr an der Hindenburgstraße ein schwarz-grünes Mountainbike der Marke Bulls, das mit einem Schloss gesichert an den Fahrradständern stand.

Schließlich sind Einbrecher dann zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 5 Uhr, auf einer Lagerfläche der Deutschen Bahn in Höhe Bahnhofstraße 93 mit Gewalt in einen Pausenraum eingedrungen. Dort nahmen sie mehrere Schlüssel für Fahrzeuge und weitere Metallcontainer mit. Damit gelang es ihnen, Fahrzeuge und Container zu durchwühlen, die sich in der Nähe befanden. Was sie dort alles gestohlen haben, dazu konnte die Polizei am Sonntag noch keine Angaben machen.

Die Beamten hoffen, die beiden Taten aufklären zu können, wenn Zeugen sich unter Telefon (05031) 9530115 bei der Polizei melden.

Von Sven Sokoll