Luthe

Ein 41-jähriger Hannoveraner ist am Sonnabend gegen 18.25 Uhr mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 441 in Höhe der Ausfahrt Adolf-Oesterheld-Straße gestürzt und hat sich dabei den Oberarm gebrochen. Warum er zu Fall kam, ist noch nicht geklärt. Während der Fahrer ins Krankenhaus gebracht wurde, entstand an dem Motorrad nur geringer Schaden.

Von Sven Sokoll