Coronavirus: Leere Regale in Wunstorfer Supermärkten

Wunstorf

Keine Nudeln und nur noch stilles Wasser gab es am Sonnabend bei Aldi in Luthe, in anderen Supermärkten gehen langsam die Konserven aus. Der Grund ist, dass viele Kunden aus Angst vor dem Coronavirus Hamsterkäufe tätigen. „Wir haben in den vergangenen Tagen massiv mehr verkauft als sonst“, sagte Cord Kappe, Leiter des Edeka-Markts an der Hindenburgstraße, am Montag. Er schätzt, dass der Verkauf um 75 Prozent höher lag als normalerweise.

Die Kunden decken sich vor allem mit haltbaren Lebensmitteln und Getränken ein. Dazu gehören Konserven, Nudeln, Reis und Wasser. Auch beim Toilettenpapier wird der Vorrat geringer. „Eine Kundin hat einen regelrechten Panikkauf getätigt und für 400 Euro Konserven eingekauft“, berichtete Kappe. Andere wiederum hätten nur wenig mehr gekauft als sonst.

System ist nicht darauf ausgelegt

Der Edeka-Markt wird normalerweise zweimal in der Woche beliefert. „Da ist unser System nicht darauf ausgelegt, dass so viel und so schnell in diesen Mengen verkauft wird“, betonte Kappe. Die Lieferungen könnten später kommen, weil die Edeka-Zentrale in Lauenau ja nicht automatisch mehr Lastwagen und Fahrer habe, um die Waren ausliefern zu können. „Wir hoffen und kämpfen weiter.“

Bei Marktkauf in Wunstorf gab es am Freitagabend leere Konservenregale. Quelle: Grit Hempelt

Ausnahmezustand bei Marktkauf

„Bei uns hat seit Donnerstag der Ausnahmezustand geherrscht“, sagte Maria Mercé, Marktleiterin bei Marktkauf. Sie berichtete von extremen Hamsterkäufen an haltbaren Lebensmitteln und Konserven. Darauf sei der Markt nicht vorbereitet gewesen. Ab Dienstag werden die Regale wieder gefüllt.

Bei Marktkauf müssen die Regale häufiger nachgefüllt werden, hier in der Nudelabteilung. Quelle: privat

Kein Toilettenpapier mehr verfügbar

Wo im neuen Aldi in Luthe normalerweise das Toilettenpapier sowie die Küchenrollen stehen, herrscht gähnende Leere. „Das hat Mitte voriger Woche begonnen, dass die Kunden Unmengen gekauft haben“, sagte eine Mitarbeiterin, die das auf die Nachrichten über das Coronavirus in den Medien zurückführt. Gerade viele ältere Menschen, die noch schlechte Zeiten erlebt haben, hätten deutlich mehr eingekauft, vor allem haltbare Lebensmittel. „Wir tun unser Bestes, aber zum Wochenende bekommen wir eben keine Ware“, sagte die Aldi-Mitarbeiterin. Hamsterkäufe bestätigten auch andere Supermarktketten wie Rewe und Netto.

Beim neuen Aldi-Markt in Luthe ist Toilettenpapier ausverkauft. Quelle: Anke Lütjens

Lieferengpässe gibt es auch bei Medikamenten

Bei Letzterem hat sich auch Kunde Joachim Nowak mit drei Packungen Toilettenpapier eingedeckt. „Bei Aldi haben sie mir gesagt, das ist zurzeit nicht lieferbar. Auch Mehl gibt es nicht“, sagte er. Problematisch sei zudem die Belieferung mit Medikamenten, auf die seine Frau angewiesen sei. „Das ist der Horror. Ich habe nie geglaubt, dass das passiert“, sagte Nowak.

Desinfektionsmittel sind ausverkauft

Desinfektionsmittel sind in vielen Märkten und Apotheken ausverkauft. So hat die Anker-Apotheke in Steinhude auf Facebook gepostet, dass keine Desinfektionsmittel mehr vorhanden sind. „Wir haben keine Masken und kein Desinfektionsmittel mehr seit letzter Woche“, bestätigte auch Christiane Hüttenrauch, Mitarbeiterin der Alten Apotheke an der Langen Straße in Wunstorf. Allerdings habe es davor zeitweise bereits Engpässe gegeben.

Drogeriemärkte und Apotheken weisen ihre Kunden darauf hin, dass Desinfektionsmittel ausverkauft sind. Quelle: Anke Lütjens

Kunden horten Hygieneartikel

„Am vorigen Donnerstag wollten 80 Prozent der Kunden Desinfektionsmittel kaufen“, so Hüttenrauch weiter. Die Apotheke verkauft ansonsten deutlich weniger. Ein Schild an der Tür verkündet zudem, dass Mundschutzmasken derzeit nicht lieferbar sind.

Auch der Drogeriemarkt DM informiert seine Kunden per Schild darüber, dass zurzeit keine Desinfektionsmittel verfügbar sind. Die Regale im Markt sehen deutlich leerer aus als sonst, vor allem bei den Hygieneartikeln wie Duschbad, Shampoo und Deos sind deutliche Lücken zu erkennen. „Bei uns haben die Leute deutlich mehr eingekauft als sonst“, bestätigte eine Mitarbeiterin von Rossmann.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens