Wie kann der Niedersächsische Weg in der Praxis ankommen? Darüber hat die Landtagsabgeordnete Wiebke Osigus ( SPD) aus Neustadt am Freitag bei einem Besuch auf dem Hof Wegener in Liethe mit Landwirten diskutiert. Landesregierung, Landwirtschaft und Naturschützer hatten sich dabei darauf geeinigt, dass sie künftig kooperieren wollen. Torben Wegener, der auch Sprecher der Wunstorfers Landwirte ist, sagte: „Es ist positiv, dass sich alle an einen Tisch gesetzt haben.“

Nach den Vereinbarungen sollen mit den Kommunen gemeinsame Strategien entwickelt werden, wie das vielfach sehr knappe Land effektiv genutzt werden kann. Die Landwirte hatten sich eigentlich vorgestellt, dass Neustadt, Wunstorf und die Wedemark dabei einen gemeinsamen Verbund bilden, um gemeinsam mehr Spielraum für Ausgleichsmaßnahmen haben zu können.

Gespräche für Wunstorf laufen

Neustadt und die Wedemark waren ausgestiegen, doch Wegener ist zufrieden, dass er für Wunstorf schon in guten Gesprächen mit der städtischen Wirtschaftsförderung und dem Unterhaltungsverband West- und Südaue ist. Für das nächste Jahr denken sie schon über die ersten gemeinsamen Aktionen nach. In Wunstorf ist das Land vor allem deshalb knapp, weil die Stadt dicht besiedelt ist und die Verwaltung Ausgleich für das stark wachsende Gewerbegebiet schaffen muss.

„So kann man versuchen, mit sinnvollen Lösungen das Land effektiv zu nutzen“, sagte Volker Hahn, Vorsitzender der Landvolk-Kreisverbands. Osigus sagte: „Diese Vereinbarung zu erzielen, war ein hartes Stück Arbeit. Bis die Kooperation regional gelebt wird, muss sie sich aber sicherlich auch noch entwickeln.“ Nach ihrer Einschätzung sollten die Vereinbarungen auch auf ganz Deutschland ausstrahlen, auch wenn Hahn derzeit in der Bundespolitik dabei noch Hürden sieht.

Nabu betreibt noch sein Volksbegehren

Nachdem das Abkommen im Mai geschlossen wurde, sollen die daraus resultierenden Gesetzesänderungen im November im Landtag beraten werden. Für die intensive Arbeit an der Umsetzung zollte auch Hahn seinen Respekt. Wegener mahnte aber: „Dann muss die Politik aber auch den Naturschutzbund daran erinnern, was er unterschrieben hat.“

Viele Produkte aus ihrem landwirtschaftlichen Betrieb vermarkten Wegeners direkt im Hofladen. Quelle: Sven Sokoll

Viele Landwirte kritisieren, dass der Nabu-Landesverband weiter sein Volksbegehren für mehr Artenvielfalt vorantreibt. Der Verband soll allerdings zugesagt haben, das Volksbegehren dann nicht mehr weiter zu verfolgen. „Das wäre ja auch kontraproduktiv, weil die Ergebnisse des Niedersächsischen Weges darüber hinaus gehen“, sagte Osigus.

Landwirte wollen mehr Schutz vor Wölfen

Die Abgeordnete wollte auch wissen, wie die Landwirte die Bedrohung durch den Wolf einschätzen. Diese sagten, dass die nachgewiesenen Tierrisse für die Kollegen eine Belastung sind, die ihr Vieh draußen auf der Halde halten wollen. „Und der Wolf muss irgendwann spüren, dass es Grenzen gibt“, sagte Hahn.

Die SPD-Landtagsfraktion unterstützt den Vorschlag ihres Umweltministers Olaf Lies. Dieser hatte vorgeschlagen, nur noch 500 Wölfe in Niedersachsen zuzulassen und das mit weiteren Maßnahmen zu verbinden wie die Tiere aus bestimmten Schutzgebieten zu vertreiben. „Wir sprechen mit unserem Koalitionspartner CDU, aber wir haben in einigen Punkten noch unterschiedliche Auffassungen“, sagte Osigus.

Ein Streitpunkt ist noch, ob der Wolf in das allgemeine Jagdrecht aufgenommen werden soll. „Dann bestünde die Gefahr, dass wir für Schäden durch sie haftbar gemacht werden“, sagte Wegener. Als Alternative ist im Gespräch, dass die Naturschutzbehörden der Landkreise die Abschussgenehmigung erteilen. Das sieht Hahn aber skeptisch, weil die Wölfe einen sehr weiten Aktionsradius haben. „Das müsste eher auf Landesebene entschieden werden.“

