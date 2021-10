Landfrauenverein Hagenburg-Seeprovinz startet ins Winterhalbjahr

Steinhude

Der Landfrauenverein Hagenburg-Seeprovinz startet in das Winterhalbjahr. Die erste Veranstaltung ist am Montag, 18. Oktober, um 19 Uhr in den Strandterrassen vorgesehen. Das Thema lautet „Andere sind anders – öfter mal die Perspektive wechseln“. Marianne Rieke von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen führt den Teilnehmern vor Augen, wie Menschen „ticken“ und wie tolerant sie gegenüber Familie, Nachbarn oder anderen sind.

Die Gesellschaft wird zunehmend bunter. Riecke möchte Anregungen geben, eigene Denkmuster und Vorurteile zu hinterfragen. den eigenen Blickwinkel zu überprüfen und vieles mehr. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln für die Region Hannover statt. Es wird um Beachtung gebeten. Wegen der aktuellen Situation ist eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail erforderlich. Vorsitzende Annegret Bothe ist unter Telefon (05033) 7376 oder landfrauen-hagenburg@gmx.de zu erreichen.

Gäste sind stets willkommen. Alle weiteren Veranstaltungen und viele Informationen sind auf der Internetseite www.landfrauen-schaumburg.de zu finden.

Von Anke Lütjens