Steinhude

Am Steinhuder Meer haben die Segler und Berufsschiffer derzeit wieder recht wenig Wasser unter ihren Booten. Die Grundberührungen nehmen zu. Der Pegel liegt aktuell bei 37,69 Metern über Normalnull, also 31 Zentimeter unter dem Sollstand.

Vor der Saison hatten Regenfälle den See eigentlich wieder bis dahin gut gefüllt. Durch mehrere undichte Stellen am Westufer, wohl durch Wildschweine erzeugt, war dort im April so viel Wasser ausgelaufen, dass der See rund 15 Zentimeter des Wasserstands gleich wieder verloren hat. Höchste Priorität hat für die Domänenverwaltung des Landes derzeit deshalb, die sogenannte Verwallung dort wieder abzudichten. Der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ( NLWKN) arbeitet an einem Konzept, das möglichst im September umgesetzt werden soll.

Dann sollte der Bereich wegen des niedrigen Wasserstands so trocken sein, dass Bagger die notwendigen Erdarbeiten vornehmen können, ohne einzusinken. Material von außerhalb wird dabei nicht benötigt. Auch der Unterhaltungsverband Meerbach und weitere Stellen sind mit im Boot.

Personenschifffahrt hat Probleme in Mardorf

„Zum Glück war das Jahr bisher nicht so heiß, sonst hätten wir vielleicht wieder noch größere Probleme – wie in den vergangenen beiden Jahren“, sagte Conrad Ludewig, Leiter der Domänenverwaltung beim Amt für regionale Landesentwicklung. Allerdings hat die Personenschifffahrt schon berichtet, dass sie derzeit nur schwer den Anleger am Mardorfer Pilz-Kiosk erreichen kann.

Die Entschlammungsaktion ist für dieses Jahr abgeschlossen. Zuletzt hat die beauftragte Firma noch für Schlagzeilen und einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt, weil aus einer abgebauten Pumpstation, die an der Badeinsel zum Abtransport bereit lag, Diesel ausgetreten ist. „Es war eine überschaubare Menge, aber natürlich kann man immer auch sorgfältiger arbeiten“, sagte Ludewig, Polizeiliche Ermittlungen in der Angelegenheit laufen gegen die Firma noch.

Verhandlungen zu Polder-Erweiterung laufen

Zuletzt waren die Spezialisten noch vor dem Mardorfer Ufer aktiv, nachdem sie vor allem Sand vom Anleger der Ausflugsschiffe an den Steinhuder Strandterrassen an den Mardorfer Strand gespült hatten. Im Surferbereich hat sich eine Frau dann an Phosphor aus alter Munition verletzt, als sich dies entzündete. Nun soll bei ähnlichen Aktionen immer eine Sondierung stattfinden. „Ganz ausschließen können wir solche Fälle im Steinhuder Meer aber leider nie.“

Parallel bereitet die Domänenverwaltung die Erweiterung des Mardorfer Schlammpolders Kolkdobben vor, wozu derzeit mit unterschiedlichen Partnern Verhandlungen laufen. Ludewig ist dabei weiter optimistisch. Nachdem das Land ein Umweltgutachten zum Polder in Großenheidorn nachgereicht hat, wartet es jetzt auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hannover, ob es dort wieder Schlamm lagern darf.

Von Sven Sokoll