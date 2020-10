Land erneuert Wall am Steinhuder Meer – Pegel soll wieder steigen

Steinhude/Hagenburg

Bei Hagenburg wird seit gut einer Woche das Leck des Steinhuder Meeres gestopft. Im Auftrag des Landes wird an der tiefsten Stelle des Ufers ein neuer Wall aufgeschüttet. Die Arbeiten sollen 14 Tage dauern. Das Leck gibt es seit März 2020. Angeblich hatten Wildschweine den Schaden verursacht. Aber das ist höchstens die halbe Wahrheit.

Eine kleine Delegation von Fachleuten stapft am Donnerstagmorgen zum Winzlarer Grenzgraben. In der Ferne ist der Motor eines Baggers zu hören. Ein Seeadler zieht seinen Kreis über dem Revier. Die Wiesen sind geschütztes Reservat. Sie gehören der Region Hannover und sind für extensive Viehhaltung verpachtet. Jochen vom Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser führt die Gruppe.

Anzeige

Darum ist der Wasserstand gesunken Zwei Jahre in Folge, 2018 und 2019, hatten trockene Sommer den Pegel im Steinhuder Meer sinken lassen. Segeln und Linienschifffahrt waren nur eingeschränkt möglich. Kamen Wind und Sonne zusammen, verdunsteten täglich bis zu sieben Millimeter Wasser. Gleichzeitig vermehrten sich Algen im warmen Wasser und ließen die Schlammschicht immer höher werden. Das Steinhuder Meer hat keine natürlichen Zuflüsse und die Entwässerungsgräben aus den Mooren blieben in den beiden Sommern über Wochen trocken. Erst im Winter 2019/20 füllte Regen das Meer wieder auf. Im März 2020 dann dieses Bild: Geflutete Wiesen bei Hagenburg. Wasser aus dem Steinhuder Meer stand dort, wo es in dieser Menge nicht hingehörte. Zehn Landwirte klagten. Experten prüften. Das Wasser hatte einen Weg gefunden vom Meer in die tiefer liegenden Wiesen. Der schützende Wall dort hatte ein Leck, angeblich verursacht von Wildschweinen. Seitdem konnte der Wasserstand im Steinhuder Meer nicht über die tiefste Stelle des Lecks steigen.

Besuch beim neuen „Stöpsel“

Dabei sind Stefanie Bodendieck vom Kreisverband Wasserwirtschaft Nienburg sowie Jessica Timm und Dennis Stieck vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Fünfter in Regenjacke und Gummistiefeln ist Friedrich Könemann, Geschäftsführer des Unterhaltungsverbandes Meerbach/Führse. In seine Zuständigkeit fällt unter anderem der Winzlarer Grenzgraben. Sie wollen sich ein Bild machen vom neuen „Stöpsel“, dem Wall am Meerufer und am Grenzgraben.

Boden schwindet pro Jahr um einen Zentimeter

Der Messpunkt im Moor markierte vor 60 Jahren die Höhe des Geländes. Seitdem ist das Moor um 60 Zentimeter Höhe geschrumpft. Quelle: Markus Holz

Die Gruppe passiert einen Messpunkt. Vor etwa 60 Jahren soll diese Betonsäule durch die Torfschicht bis tief ins Erdreich eingelassen worden sein. Auf der Spitze ist eine Metallplatte eingegossen. „Die Spitze hat damals die Oberkante des Geländes markiert“, sagt Lieseberg. Heute ragt sie 60 Zentimeter aus dem Boden. 60 Zentimeter in 60 Jahren. In diesem Tempo schrumpft der Boden am Südwest-Ufer des Steinhuder Meeres. „Ganz normal“, sagt Lieseberg. Das Gelände war einst Meer, das Ufer verlandete. Über Jahrhunderte wuchs ein flaches Moor. Durch die Entwässerung fiel und fällt es trocken und schrumpft. Je trockener die Sommer, desto größer die „Moorzehrung“, wie Fachleute das nennen. Ergebnis heute: Die Wiesen liegen unterhalb des Pegels im Steinhuder Meer. An der tiefsten Senke im Uferbereich besteht immer die Gefahr, dass das Wasser ausläuft. Darum ist der Wall bei Hagenburg so wichtig.

Wildschweine sind nur ein Teil der Ursache

Mit dem Moor schrumpft auch die Höhe des Walles, der das verhindern soll. 2010 ist er das letzte Mal aufgeschüttet worden. Er besteht aus dem gleichen Torf, wie das ganze Ufer. „Würden wir hier eine Art Deich aus Steinen und Sand bauen, würde der schlicht im Moor versinken“, sagt Lieseberg. Darum entsteht der neue Wall wieder aus dem Material, das der Bagger in den Wiesen abträgt – und das über die Jahre wieder schrumpfen wird. Das ist die eigentliche Ursache für das Leck. Die Wühlerei der Wildschweine hat sicherlich ihren Teil dazu beigetragen. Aus dem Kreis der Wiesenpächter drang sogar dass Gerücht, dass sich Menschen am Wallwerk zu schaffen gemacht hätten.

Lieseberg und seine Begleiter haben dafür keine Spuren gefunden, wohl aber von Wildschweinen. Sie sagen es nicht laut. Aber die Höhe des schützenden Walles ist offensichtlich nicht regelmäßig kontrolliert worden. „Das werden wir jetzt ändern“, versichert Lieseberg. Wo sich der Wall senke, müsse halt wieder aufgeschüttet werden – eine Daueraufgabe für Jahrzehnte.

Dennis Stieck (Mitte) misst die Höhe des neuen Walles. Quelle: Markus Holz

Der Winzlarer Grenzgraben in diesem Bereich ist der einzige Zufluss zum Steinhuder Meer. Er entwässert ehemalige Moorgebiete zwischen der Kapellenhöhe an der B 441 und Steinhuder Meer. „Im März hat sich die Fließrichtung umgekehrt“, sagt Friedrich Könemann. Das Wasser drängte aus dem Meer zurück in den Graben. Die tiefste Stelle am Grabenufer wurde zum Überlauf. Darum werden jetzt rund 350 Meter Wall entlang des Grabens aufgeschüttet. Die gleiche Strecke ist direkt am Meerufer in Arbeit. 200 Meter sind fertig.

Pistenraupen transportieren Torf

Das Baumaterial für den Wall wird auf den Wiesen am Ufer ausgehoben. So entstehen sieben kleine Senken, die zu Biotopen werden sollen. Quelle: Markus Holz

Zusammen mit der Region haben die beteiligten Behörden Zonen ausgemacht, in denen der Bagger jetzt sieben Senken aushebt. Sie werden mit Wasser volllaufen und später Biotope bilden. Der Aushub wird von zwei Pistenraupen mit Ladeflächen und breiten Ketten zum Wall gefahren. Mindestens 2200 Kubikmeter Moor wird das Unternehmen bewegen, bis der Wall fertig ist. Pflöcke markieren die Höhe, die das Bauwerk am Ende haben soll. Es geht nur um Zentimeter: Die Krone des neuen Walles endet an der tiefsten Stelle im Gelände bei 38,70 Meter über Normalhöhennull (NHN). 38,30 werden es am Winzlarer Grenzgraben, weil das Gelände leicht ansteigt. Im März lief das Wasser aus dem Steinhuder Meer bei einem Pegel von 38 Metern NHN.

Pegel soll wieder steigen

Und während die beiden Raupen den Torfboden auf den Wall kippen, sackt er schon wieder zusammen. Der Baggerfahrer zweifelt, ob die errechnete Menge an Aushub reichen wird. Der Landesbetrieb hat jährlich einen Etat von rund einer halben Million Euro für die Arbeiten am Steinhuder Meer. Das ist in etwa die Summe, die das Absaugen des Schlamms Jahr für Jahr kostet. Wenn der Wall fertig ist, wird der Pegel wieder steigen. Darum entfällt die Entschlammung in diesem Winter. Ein Teil des gesparten Geldes fließt in den Wall. Am 7. Oktober haben die Arbeiten begonnen, am 23. Oktober soll der Wall fertig sein.

Von Markus Holz