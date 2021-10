Länderabend der Stadt Wunstorf dreht sich um Afghanistan

Wunstorf

Der dritte Länderabend ist einem Land gewidmet, das gerade besonders im Fokus steht: Afghanistan. Krieg, Terror, Flucht – das bringen vermutlich viele Menschen zuerst mit diesem Land in Verbindung. Das Land, die Kultur, die Sprache und auch die Menschen – das Organisationsteam will das andere Gesicht Afghanistans zeigen. Der Abend beginnt am Mittwoch, 20. Oktober, um 17 Uhr mit Musik und einer Präsentation im Stadttheater. Mit einer Ausstellung und kulinarischen Kostproben setzt er sich dann in der Abtei fort.

Besonderheiten des Landes entdecken

Zusammen gehen die Verantwortlichen um Gleichstellungsbeauftragte Marija Vorona und die Besucher auf eine Entdeckungsreise durch das Hochgebirgsland und erleben seine Besonderheiten. Viele wissen zum Beispiel nicht, dass es zwischen der deutschen und afghanischen Sprache viele Gemeinsamkeiten gibt. Das und vieles mehr erfahren die Teilnehmer bei einer Präsentation im Stadttheater. Jawid Sharif begleitet die Vorstellung musikalisch.

Lesen Sie auch Wunstorf: Hobbyköche lernen bei digitalem Länderabend Spanien kennen

In der Abtei sind Fotos zu sehen

Mit einem VW-Bulli reiste Jochen Blume in den Siebzigerjahren durch Afghanistan. Dabei sind zahlreiche Bilder entstanden, die in der Ausstellung in der Abtei zu sehen sind. Auch traditionelle Kleidungsstücke und Spezialitäten fehlen an diesem Abend nicht. Schekiba Akbari, die bei der Stadt Wunstorf tätig ist, sagt: „Ich habe Afghanistan vor 30 Jahren verlassen. Ich freue mich, meine Heimat von einer anderen Seite, fernab von Krieg und Leid, vorstellen zu dürfen und die vielfältige Kultur näher zu bringen.“ Gleichstellungsbeauftragte Vorona ergänzt: „Afghanistan ist ein Land mit vielen Farben.“ Ziel der Abends sei auch, das Miteinander in Wunstorf zu fördern.

Plätze für den Länderabend sind begrenzt

Nach dem syrischen Abend im Herbst 2019 und dem digitalen spanischen Abend in diesem Frühjahr schließt der afghanische Abend die Reihe ab. Die beiden Vorgänger-Veranstaltungen stießen auf reges Interesse und waren schnell ausgebucht, wie Vorona mitteilt.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 14. Oktober, bei der Gleichstellungsstelle der Stadt Wunstorf per E-Mail an: melanie.tengler@wunstorf.de, mit Angabe von Kontaktdaten, möglich. Die Plätze sind aus organisatorischen Gründen begrenzt. Es gelten die aktuellen Corona-Vorschriften. Weitere Informationen gibt es nach einer erfolgreichen Anmeldung per E-Mail.

Von Anke Lütjens