33 Soldatinnen und Soldaten des Lufttransportgeschwaders 62 (LTG 62) vom Fliegerhorst Wunstorf sind seit dem 12. Januar freiwillig in fünf Dortmunder Seniorenheimen im Einsatz. Die Stadt hatte die Bundeswehr am 18. Dezember um Hilfe gebeten. Die Frauen und Männer des LTG entlasten das Pflegepersonal.

Die LTG-Angehörigen haben keine Pflegeausbildung, sie assistieren. Neben der Unterstützung bei der Schnelltestung von Besuchern helfen sie beim Bettenmachen oder Brote schmieren. Dadurch hat das ausgebildete Fachpersonal mehr Zeit, sich direkt um die pflegebedürftigen Menschen zu kümmern. Der Leiter des Dortmunder Sozialamtes, Jörg Süshardt, begrüßte die Einsatzkräfte und dankte „für die rasche und professionelle Umsetzung des Hilfsantrages“.

Mit kurzen Runden an der frischen Luft entlasten Soldatinnen und Soldaten das Pflegepersonal. Quelle: Luftwaffe

Soldaten leben isoliert im Hotel

Für Hauptmann Thomas Wenzel, IT-Offizier im LTG 62, war die Meldung zum Dienst im Pflegeheim keine Frage. „Diese Pandemie trifft uns alle und kann nur gemeinsam bewältigt werden“, schreibt Wenzel. Es sei für ihn und andere LTG-Angehörige selbstverständlich, zu unterstützen. Die Soldatinnen und Soldaten sind in einem Hotel untergebracht, leben isoliert und werden ebenso regelmäßig getestet wie die Bewohner und Pflegedienstmitarbeiter. Weil die Arbeit ungewohnt und herausfordern ist, habe jeder Angehörige des Geschwaders die Möglichkeit, den Einsatz abzubrechen, sagt Martin Buschhorn von der Pressestelle des LTG.

Alle Besucher der Pflegeeinrichtung werden erfasst, damit Infektionsketten nachverfolgt werden können. Quelle: Luftwaffe

Seit drei Monaten unterstützt die Bundeswehr das Gesundheitsamt in Dortmund mit Personal bei der Verfolgung von Infektionsketten. Die zusätzliche Unterstützung soll vorerst bis zum 19. Februar aufrecht erhalten und je nach Entwicklung verlängert werden.

Hauptmann Thomas Wenzel (2. von rechts) und Anna Kaufmann (rechts) werden bei der Ankunft von Vertretern der Stadt und der Pflegeeinrichtungen begrüßt. Quelle: Luftwaffe

LTG begleitet 4000 Frauen und Männer vor Auslandseinsätzen

Das LTG 62 hat unabhängig von den Hilfseinsätzen auch während der Pandemie den weltweiten Lufttransport mit dem A400M sicherzustellen. Die Unterstützung in Dortmund ist die zweite besondere Zusatzaufgabe: Seit März betreut Geschwaderpersonal in Hannover Soldatinnen und Soldaten, die direkt vor ihrem Auslandseinsatz in eine 14-tägige Isolation gehen müssen – das waren allein 2020 mehr als 4000 Frauen und Männer.

