Wunstorf

Der Kunstverein Wunstorf will in der Corona-Krise ein Zeichen für die Kunst setzen und eröffnet eine neue Ausstellung. Die Künstlerin Schirin Fatemi präsentiert Malerei und Grafiken zum Thema „ Lichtungen“. Die Vernissage beginnt am Sonntag, 19. Juli, um 11.15 Uhr auf dem Platz vor der Abtei, Wasserzucht 1. Der Kunstverein hat gemeinsam mit der Kulturabteilung der Stadt ein Abstands- und Hygienekonzept entwickelt, damit die Schau stattfinden kann. Besucher müssen eine Mund-Nasen-Maske tragen.

In ihren Gemälden und Radierungen beschäftigt sich Fatemie mit Landschaften in ihren vielfältigen Erscheinungsformen. „Bilder unserer gestalteten Lebensumwelt, die einer ständigen Veränderung unterworfen sind, sowie das wechselseitige Zusammenwirken im Spannungsfeld von Mensch und Naturlandschaft sind das zentrale Thema in den Arbeiten der Künstlerin“, schreibt Ingolf Heinemann als Geschäftsführer des Kunstvereins.

Anzeige

Figuren fügen sich in Landschaften ein

Während Fatemi die Verletzlichkeit unserer Umwelt interpretiert sowie die Veränderungen im Naturraum, lässt sie zwischen den Figuren und ihrem Umfeld einen Dialog entstehen. Die Figuren fügen sich in ihren neuesten Arbeiten in landschaftliche Szenarien ein. Sie scheinen nach Angaben der Veranstalter eine innerliche Verortung in unserer vielfältigen Welt zu suchen und werden dabei zum Sinnbild menschlicher Existenz.

Weitere NP+ Artikel

Die Diplomkünstlerin ist in Würzburg geboren und hat an der Akademie der Bildenden Künste in Rom studiert. Sie hat an zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland teilgenommen. Fatemis Arbeiten finden sich in privaten und öffentlichen Sammlungen. Sie ist Mitglied im Bund Bildender Künstler und Künstlerinnen, Bezirksgruppe Hannover. Fatemi ist auch Mitbegründerin des „Kunsthof Mehrum – Raum für Kunst und Natur“.

Broschüre enthält Texte und Bilder

Zur Ausstellung erscheint auch eine Broschüre mit Texten verschiedener Autoren und aktuellen Werken der Künstlerin. Die Eröffnungsrede hält der Kunsthistoriker und Kurator Ulrich Krempel. Christiane Rosenberger sorgt mit ihrer Harfe für die musikalische Begleitung. Sie hat eigens für die Kunst von Schirin Fatemi passenden Stücke komponiert.

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 9. August, in der Abtei zu sehen. Sie ist dienstags, mittwochs, donnerstags und sonnabends von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Von Anke Lütjens