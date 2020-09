Wunstorf

Bei einer Liveaktion verwandelt Bodyartkünstler Jörg Düsterwald ein Model in ein Kunstwerk. Beginn ist am Sonnabend, 5. September, um 11 Uhr auf der Wiese vor der Abtei, Wasserzucht 1. Die Aktion soll zum einen auf die bevorstehende Herbstausstellung des Kunstvereins mit dem Titel „ Camouflage“ hinweisen, zum anderen aber auch auf die prekäre Situation von Kulturschaffenden, in die sie wegen der Corona-Pandemie geraten sind.

Stadt Wunstorf begrüßt die Aktion

Das Bodypainting dauert voraussichtlich bis 14 Uhr und gibt einen Einblick in den aufwendigen Schaffensprozess einer Körperbemalung. Jeder kann zuschauen, der Eintritt ist frei. Registrierung und Bestuhlung sind nicht erforderlich, die geltenden Abstandsregeln sind zu beachten. Vorsorglich trennt Ingolf Heinemann, Geschäftsführer des Kunstvereins, den Aktionsbereich mit seinem Zaun mit „Kunstorf“-Schildern ab. „Die zuständigen Abteilungen der Stadt Wunstorf haben die Aktion nicht nur genehmigt, sondern begrüßen sie ausdrücklich“, schreibt Heinemann. Damit das Model schnell wieder von der Farbe befreit wird, hat Dennis Wiegand vom Hotel Cantera die Dusche im Saunabereich seines Hotels zur Verfügung gestellt.

Ausstellung ist täglich geöffnet

Die Vernissage zur Ausstellung „ Camouflage“ mit Düsterwald-Werken beginnt am Sonntag, 11. Oktober, um 11.15 Uhr. Weil die Stadt die Abtei wegen der Corona-Krise oft als Versammlungsort in Anspruch nimmt, muss die Schau um eine Woche gekürzt werden. Sie ist nun bis Sonntag, 25. Oktober, zu sehen. Der Kunstverein steuert aber dagegen, indem er die Schau täglich von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr öffnet.

Geschäftsführer sucht nach Alternativen

Darüber hinaus erarbeitet Heinemann zusammen mit Wiegand ein Konzept, die Räumlichkeiten des Hotels Cantera inklusive der weitläufigen Außenanlage als Versammlungs- und Veranstaltungsort für den Kunstverein als Alternative zur Abtei zu nutzen. „Die Stadt tut zwar alles, um den Kunstbetrieb zu ermöglichen. Dennoch erscheint es mir ratsam, weitere Partner zu suchen, die helfen, Engpässe zu kompensieren und alternative Räume zur Verfügung stellen“, teilt Heinemann mit. Nur so könne das ambitionierte Jahresprogramm auch realisiert werden.

Der Kunstverein musste aufgrund der Corona-Pandemie die Frühjahrsausstellung absagen, die Sommerschau um zwei Wochen nach hinten verschieben und die Herbstausstellung um eine Woche verkürzen. Auch die Kinoveranstaltung im November muss ausfallen.

Von Anke Lütjens