Der Kunstverein Wunstorf ist für seine hochkarätigen Ausstellungen bekannt. Nun hat er mit Jörg Düsterwald einen deutschen Meister der Körperkunst geholt. Ein Besuch in der Abtei lohnt sich auf jeden Fall.

„Erstmals stellen wir einen Künstler aus, der nicht auf Leinwand, sondern auf dem Körper malt“ – mit diesen Worten begrüßte die Vorsitzende des Kunstvereins, Karin Ellert, die Besucher zur Vernissage im Stadttheater. Mit seinen Werken mache er die Welt schöner und bunter. Sie übten durch ihre Farbenpracht eine Faszination aus und weckten zudem die kindliche Neugier. Die Modelle seien oftmals nicht auf den ersten Blick erkennbar.

Körperkunst hinterlässt bleibende Spuren auf der Leinwand

„Oft genug sehen wir den Düsterwald vor lauter Bäumen nicht oder bilden uns ein, etwas zu sehen, was nicht da ist“, stellte anschließend Ingolf Heinemann, Geschäftsführer des Kunstvereins, in seiner Rede fest. Damit spielte er auch auf die Bodypainting-Performance Anfang September vor der Abtei an.

Düsterwald demonstrierte in einer beeindruckenden Aktion die aufwendige Kunst der Körperbemalung. In vier Stunden verwandelte er Model Karo in einen Baumstamm mit realistisch erscheinender Rindenstruktur. Auf der Grünfläche vor dem Ausstellungsraum verschmolz die bemalte Frau schließlich ganz mit der Natur. Mit Farbe überschüttet, rollte sie sich abschließend auf einer Leinwand mehrmals um ihre eigene Achse. Das beeindruckende Ergebnis konnten die Besucher auf der Bühne bewundern.

Zur Galerie Der Kunstverein Wunstorf wählte für seine Vernissage die große Bühne des Stadttheaters. Bodyart-Künstler Jörg Düsterwald präsentiert seine Fotografien und Malereien bis Ende Oktober in der Abtei.

Bühne kann für Kunst nicht groß genug sein

Den großen Auftritt liebt auch Heinemann, wie er am Sonntag einmal mehr betonte. „Es stimmt, und ich sagen Ihnen auch, warum: Weil für die Kunst die Bühne gar nicht groß genug sein kann“, sagte er. „Der Kunst eine Bühne zu bieten – genau darum muss es gehen.“ Mit dramatischer Geste riss er sich seinen Mund-Nasen-Schutz vom Gesicht. „Der Mundschutz ist nicht Maulsperre“, sagte er.

Seine Redezeit nutzte Heinemann, um seine Kritik an der Politik im Umgang mit der Kunst kundzutun. „Ich appelliere an alle, die in der Verantwortung stehen, nicht aus den Augen und dem Sinn zu verlieren, dass Kunst und Kultur nicht irgendwelche Krümel sind, die vom Kuchen politischer und wirtschaftlicher Interessen abfallen“, sagte Heinemann. „Wer in dieser Krise billigend in Kauf nimmt, dieses Lebensmittel von der Speisekarte zu streichen, hungert die Gesellschaft aus und beraubt sie ihrer Zukunft.“ Dafür gab es kräftigen Applaus vom Publikum.

Unter der musikalischen Begleitung von Thorsten Doll (Saxofon, links) und Hans Wendt (Posaune) ziehen die Besucher der Vernissage vom Stadttheater Wunstorf zur Abtei. Quelle: Rita Nandy

Model versteckt sich im Bild

Anerkennung gab es anschließend für Fotografien und Malereien des Künstlers, mit denen er seine Körperkunst unvergänglich macht. „Faszinierend, toll“, beschrieb Hannelore Vohl ihren Eindruck. Ihr gefalle besonders die Verbindung der Frau, sie sich irgendwo verstecke und die man suchen müsse, mit den Farben im Hintergrund, sagte die Steinhuderin. Eine passende Untermalung boten Hans Wendt und Thorsten Doll, die schließlich die Besucher auch mit Saxofon und Posaune vom Stadttheater zur Abtei begleiteten.

Die Ausstellung „ Camouflage“ läuft bis zum 25. Oktober in der Abtei, Wasserzucht 1. Am Sonntag, 18. Oktober, 16 Uhr, signiert Jörg Düsterwald dort seinen „Body-Art-In-Nature-Kalender 2021“. Mit einem Vortrag mit Filmen, Fotos und Geschichten hinter den Bildern endet die Ausstellung am Sonntag, 25. Oktober, 16 Uhr. Sie ist montags bis sonnabends von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Rita Nandy