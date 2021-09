Wunstorf

Der Kulturring Wunstorf zeigt am Sonnabend, 25. September, eine komödiantische Romanze. „SMS für dich“ nach dem Roman von Sofie Cramer beginnt um 20 Uhr im Stadttheater. Die Komödie am Altstadtmarkt Braunschweig gastiert mit der Produktion in Wunstorf.

Die Geschichte beginnt damit, dass Claras Freund Ben nach einem Streit unvermittelt verschwindet. Dann muss Clara erfahren, dass er tragisch gestorben ist. Um wieder Halt zu bekommen, schreibt sie Ben täglich eine SMS. So will sie mit ihm weiter verbunden sein.

Nummer neu vergeben

Allerdings weiß sich zunächst nicht, dass mittlerweile Bens Nummer einen neuen Nutzer hat. So landen ihre Nachrichten alle bei dem Wirtschaftsjournalisten Sven. Es drängt ihn schließlich herauszufinden, wer die SMS an ihn geschickt hat.

Die Komödie am Altstadtmarkt musste kurzfristig umbesetzen, sodass jetzt Caroline Klütsch, Joanna Semmelrogge und Magdalena Steinlein die weiblichen Rollen spielen. Armin Riahi spielt die männliche Hauptrolle.

3-G-Regel gilt

Karten kosten im freien Verkauf 25 Euro, ermäßigt gegen einen entsprechenden Nachweis 10 Euro. Karten sind bei Proticket unter www.proticket.de/wunstorf oder unter Telefon (0231) 9172290 zu bestellen. Der Kulturring hat sein Büro am Stadttheater montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie dienstags und freitags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Vorverkaufstellen sind die Buchhandlung Weber und die Touristinfo Steinhude.

Besucher des Theaterstücks müssen wegen der Corona-Pandemie geimpft oder genesen sein oder einen aktuellen Test vorweisen. Bis zum Sitzplatz muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Von Sven Sokoll