Wunstorf

Gut zu sehen und ebenerdig zu erreichen: Der Kulturring hat in der Weihnachtspause begonnen, sein neues Büro direkt neben dem Stadttheater zu beziehen und will dort ab Montag, 4. Januar, zu den üblichen Zeiten präsent sein. Auf den neuen Standort freut der Vorstand sich: „Die Abtei ist ein schönes Gebäude, aber unser Büro dort war schlecht zu finden“, sagte der Vorsitzende Ludger Wiese. Nun kann der Verein auch einfacher eine Abendkasse anbieten und mit Plakaten direkt vor Ort für die nächsten Veranstaltungen werben – wenn es nach der derzeitigen Corona-Pause wieder welche gibt.

Dass derzeit deshalb weniger Kontakte mit Kunden stattfinden, sei ganz gut. „Denn einiges müssen wir noch machen“, berichtet der zweite Vorsitzende Hermann Kasten. So bleibe mehr Ruhe dazu. „Die Stadt hat die Räume aber toll renoviert“, betont Wiese. Die Verwaltung musste etwas umbauen lassen, weil sich die Räume nicht mehr als reine Gastronomie vermieten ließen. Bei Veranstaltungen wird sich dort aber das Team von La Sol weiterhin mit Snacks und Getränken kulinarisch um die Theaterbesucher kümmern.

Verein spricht Abonnenten häufiger per E-Mail an

Mit einem Laptop, einem Kartendrucker und einem Lesegerät sollen die Kunden demnächst auch unkomplizierter an Karten herankommen und sie nutzen können. Und der Kulturring hat während der Krise den Austausch mit seinen Abonnenten über E-Mail verstärkt. Das nutzt er zum Beispiel, um sie auf Online-Kulturveranstaltungen hinzuweisen.

Ab dem 4. Januar will der Kulturring an neuer Stelle auch wieder unter Telefon (05031) 2331 und per E-Mail an info@kulturring-wunstorf.de zu erreichen sein. Die Räume mit der Adresse Am Burgmannshof 1b sind in der Regel montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie dienstags und freitags von 10 bis 13 Uhr besetzt. Die alten Räume in der Abtei will die Stadtverwaltung jetzt für Büros nutzen.

Von Sven Sokoll