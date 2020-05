Wunstorf

Die Reise in die Kunst geht für den Wunstorfer Künstler Gerrit Hodemacher weiter. Vom 21. bis 23. August diesen Jahres stellt er seine expressiven Werke bei der First International Contemporary Art Fair in Monaco aus. Hodemacher ist von der international renommierten Van Gogh Art Gallery mit Sitz in Madrid verpflichtet worden. Im März hatte er bereits einige seiner Werke im Palazzo Ducale in Genua ausgestellt.

„Insgesamt sind drei Bilder von der van Gogh Art Gallery ausgewählt worden, die dort bei der Verkaufsmesse vorgestellt werden“, teilt Hodemacher mit. Vorige Verkaufsmessen sind in Leipzig, Liechtenstein, Luxemburg und Madrid gewesen, die nächste ist in Marbella. Insgesamt hat das Komitee 80 internationale Künstler für die Ausstellung in Monaco ausgewählt, unter anderem Simon James aus München. Zu sehen sind zeitgenössische Kunst mit Gemälden, Skulpturen, Fotografien und Werke aus Keramik.

Künstler arbeitet mit Acryl und Spray

„Ich werde definitiv drei Tage vor Ort sein, sofern es die Reisebedingungen in der EU zulassen“, schreibt Hodemacher. Er möchte am liebsten mit dem Wohnmobil anreisen, um genügend Arbeitsmaterial mitzunehmen. Spontan will er dann die entstandenen Emotionen mit Farbe auf der Leinwand festhalten. Hodemachers großformatige Bilder sind ausdrucksstark, abstrakt und emotional. „Mein Stil ist ein unkonventioneller Mix aus Acrylfarbe und Spray“, sagt der Künstler.

Einige Werke gleichen Graffitos, andere sind eher punkig. Der Wunstorfer ist Autodidakt und eher zufällig zum Malen gekommen. Als er für seine Tochter Mal- und Bastelsachen kauft, nimmt er Leinwand und Farben mit und probiert sich aus. Seine Bilder sind unter dem Namen @ghr1976 auch bei Instagram zu sehen. Der Künstler schätzt vor allem großformatige Bilder, in die er Kraft und Gefühle steckt. Jedes ist ein Unikat.

Von Anke Lütjens