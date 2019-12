Kompromiss: Parkgebühren künftig bis 16 Uhr

Wunstorf

Die Parkgebühren in der Wunstorfer Innenstadt sollen vom nächsten Jahr an in der Woche von 9 bis 16 Uhr erhoben werden. Darauf hat sich der Verwaltungsausschuss am Montag in seiner nichtöffentlichen Sitzung geeinigt. Das letzte Wort hat aber am Mittwoch der Rat.

Bisher können Autofahrer ab 15 Uhr frei parken. Bei dem Beratungen, wie die Stadt mehr Einnahmen aus den Parkgebühren erzielen kann, hatte die Mehrheitsgruppe aus SPD, Grünen und FDP vorgeschlagen, künftig auf 17 Uhr zu gehen – unter anderem mit der Begründungen, dass die Geschäfte ihre Öffnungszeit ja auch weiter in die Abendstunden ausdehnen können. Die CDU wollte aber diese Grenze zunächst beibehalten, weil die Besucher der Fußgängerzone sich daran gewöhnt hätten.

„Auch die Werbegemeinschaft Wunstorf hat uns gegenüber deutlich gemacht, dass sie eine Verlängerung um zwei Stunden nicht positiv finden würde“, sagte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt am Dienstag gegenüber dieser Zeitung. „Deshalb wurde jetzt 16 Uhr als Kompromiss gefunden.“ Es wäre wohl notwendig gewesen, vor einem solchen Vorschlag mit den Betroffenen zu reden.

Ein Euro ist der erste Schritt

Die Stadt will die Gebühren in Wunstorf und Steinhude ab 2020 auf einen Satz von einem Euro pro Stunde verdoppeln. Auch in einem Schreiben an die Kommunalaufsicht bei der Region zur Gegenfinanzierung der wegfallenden Straßenausbaubeiträge habe die Verwaltung aber betont, dass es sich dabei nur um den ersten von zwei Schritten handele.

Wenn die entsprechenden Gutachten vorliegen, will die Stadt dann die Parkregelungen noch einmal überarbeiten. Für Wunstorf liegt mittlerweile eines vor, das die Verwaltung aber noch einmal nacharbeiten lässt. Erkenntnisse zu Steinhude stehen noch aus. Abwarten wollte die Verwaltung das aber nicht, weil sie wegen der Strabs-Abschaffung schon schneller höhere Einnahmen erzielen musste und allein für das Umrüsten der Automaten drei Monate einzurechnen sind.

Aufsicht hat Finanzkurs noch nicht bewertet

„Deshalb haben wir diesen ersten, unstreitigen und schnellen Schritt empfohlen“, sagte Eberhardt. Er soll rund 100.000 Euro bringen. Wie die Region die Pläne der Stadt einschätzt, dazu hat die Verwaltung noch keine Rückmeldung. Wunstorf lässt Grund- und Gewerbesteuer unverändert, hat aber auch an ein paar weiteren Stellen seine Einnahmen erhöht.

Im Ortsrat Steinhude war auch der Wunsch aufgekommen, bei den Badeinsel-Parkplätzen zwei Stellen für Kurzzeitparken auszuweisen. Der Automat gibt aber nicht her, dafür Gebühren zu kassieren. Deshalb sollen die Nutzer dort künftig eine Parkscheibe ins Auto legen.

Die Sitzung des Rates beginnt am Mittwoch, 18. Dezember, um 18 Uhr in Sozialzentrum der Psychiatrie. Die Mitglieder werden auch den Haushalt 2020 beschließen, zu dem es im Verwaltungsausschuss keine Änderungswünsche mehr gab. Außerdem wird die Stelle des Baureferatsleiters zum zweiten Mal ausgeschrieben, dieses Mal mit einer höheren Dotierung. Inhaber Robert Lehmann wird in der Sitzung verabschiedet.

Ausnahme bei Hundesteuer Auch bei der Hundesteuersatzung hat der Verwaltungsausschuss noch eine Änderung vorgenommen, bevor der Rat sie beschließt. Dort sollten künftig die Hunde, die in einer Liste als gefährlich registriert sind, eine deutlich höhere Steuer von 612 statt 108 Euro im Jahr kosten, jeweils für das erste Tier. Ein Problem ist aber, dass das Land in seinem Gesetz nicht vorgesehen hat, Hunde auch wieder aus der Liste zu entfernen. „Das Tierheim hat uns auf das Problem aufmerksam gemacht“, sagte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt. Es hat einen als gefährlich registrierten Hund vermittelt, der früher einmal jemanden gebissen hatte. Die neuen Besitzer haben gedroht, den Hund angesichts der hohen Steuer wieder ins Heim zu geben, obwohl Experten ihn mittlerweile als ungefährlich einstufen. Nun soll in der Satzung eine Ermäßigung möglich werden, wenn der Hund nach einem neuerlichen Wesenstest vom Maulkorbzwang befreit worden ist.

Von Sven Sokoll