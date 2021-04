Wunstorf

„Unser Wunstorf – eine Stadt für alle Generationen“, so lautet der Titel des Sofortprogramms von SPD-Bürgermeisterkandidat Carsten Piellusch. Das hat er Mitgliedern des SPD-Ortsvereins am Freitagabend in einer digitalen Videokonferenz unter Leitung des Vorsitzenden Torben Klant vorgestellt. Mit dabei waren 58 Mitglieder.

„Gemeinsam mit der SPD wollen wir Wunstorf neu denken und gemeinsam gestalten. Daher ist im Programm ein breites politisches Angebot enthalten“, sagte Piellusch. Das Sofortprogramm beinhaltet Vorhaben, die Piellusch in seinem ersten Jahr als Bürgermeister anschieben möchte. Ein großer Teil seines Programms fließt auch in das Wahlprogramm der SPD für die Kommunalwahl im September ein.

Stadtverwaltung Wunstorf soll elektronische Aktenführung ausweiten

Piellusch hat zwei Schwerpunkte: Erstes Thema ist die Digitalisierung der Verwaltung, die der Kandidat zur Chefsache erklärt. Er möchte eine Lenkungsgruppe unter seinem Vorsitz zur Steuerung des Gesamtprozesses einrichten. Außerdem plant er, die elektronische Aktenführung auszuweiten, um Anträge schneller zu bearbeiten. Das soll zunächst vor allem in der Bauverwaltung und bei den Sozialen Diensten der Fall sein.

Piellusch möchte auch die Digitalisierung in Schulen und den Ortsteilen vorantreiben. Alle Schulen sollen mit digitalen Endgeräten ausgestattet und das IT-Personal in der Verwaltung zu deren Unterstützung aufgestockt werden. „Wir müssen auch den Breitbandausbau in den Ortsteilen vorantreiben und einen Digitalisierungsführerschein für Senioren und Interessierte einführen“, sagte der Kandidat. Hier könne er sich eine Kooperation mit der Volkshochschule vorstellen.

Kandidat will einen Baum für jedes neue Kind pflanzen

Als zweites Schwerpunktthema soll der Klimaschutz Priorität haben. Dazu gehören die Beteiligung eines Klimaschutzmanagers an allen Vorhaben und der Ausbau der E-Ladeinfrastruktur. Außerdem will Piellusch neue Bäume pflanzen. Das Motto laute: ein neuer Baum für jedes neugeborene Kind. Auch die erneuerbaren Energien sollen bei städtischen Neubauten und der Planung von Neubaugebieten eine große Rolle spielen.

Wunstorf soll fahrradfreundlicher werden

Zum Aktionsplan fahrradfreundliches Wunstorf gehören für Piellusch, die Ergebnisse des Runden Tisches Fahrradverkehr zügig umzusetzen, die Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Fahrradstraßen, -streifen und Rotmarkierungen sowie der Ausbau und die Sanierung von Fahrradwegen. Die Ortsteile sollen mit Radwegen besser verbunden werden. „Außerdem brauchen wir moderne und sichere Abstellanlagen sowie Servicestationen“, sagte Piellusch.

Neubau von Mietwohnungen in Wunstorf vorantreiben

Weiterer Punkt im Sofortprogramm ist bezahlbares Bauland und Wohnen. Piellusch möchte Flächenankauf über Bodenfonds starten, bedarfsgerecht Bauland in allen Ortsteilen ausweisen, neue Sozialwohnungen schaffen und den Neubau von Mietwohnungen vorantreiben. Der Kandidat will auch Angebote in der Kinderbetreuung ausweiten und neue Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche schaffen. „Ein BMX-Trail oder eine Mountainbike-Strecke im Süden der Kernstadt oder auf dem Gelände des Kinder- und Jugendzentrums sowie ein Volleyballfeld sind denkbar.“

Wichtig ist Piellusch auch, ein Familienzentrum zur Beratung und Betreuung auf den Weg zu bringen sowie die Angebote des Mehrgenerationenhauses für alle Altersgruppen auszuweiten.

Handel und Gastronomie unterstützen

Für die Innenstadt möchte Piellusch den Einzelhandel bei der Schaffung einer lokalen Online-Einkaufsmöglichkeit und eines Lieferdienstes unterstützen sowie ein Existenzgründungsprogramm für Handel und Gastronomie auflegen.

Das Feuerwehrgerätehaus für Bokeloh und Mesmerode soll laut Programm bis Ende 2022 fertig sein und die Gerätehäuser für Kolenfeld und Luthe sollen auf den Weg gebracht werden. Punkte wie Wirtschaft und Tourismus vertieft die SPD in ihrem Wahlprogramm.

„Das ist ein beeindruckendes Programm. Die SPD-Fraktion steht dahinter und will gemeinsam mit dem Bürgermeister fortschrittliche Politik für die Stadt machen“, sagte Kirsten Riedel, Vorsitzende der Mehrheitsgruppe im Rat der Stadt.

Von Anke Lütjens