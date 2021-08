Wunstorf

Albert Schott arbeitet an seinem Comeback in der Kommunalpolitik. Sechs Jahre, nachdem der frühere Ratsfraktions- und Parteivorsitzende die Wunstorfer Grünen im Streit verlassen hat, kandidiert er als nun als Einzelbewerber für den Rat und den Ortsrat Wunstorf. „Mich begeistert Kommunalpolitik nach wie vor sehr“, sagte Schott. Inhaltlich steht er den Grünen weiterhin am nächsten. In der praktischen Politik hat er dort aber zuletzt den Mut vermisst, für eigene Konzepte zu kämpfen.

Einsatz für Bäume und Biotope

Zu seinem Thema will er den Kampf für grüne Lungen machen, für Bäume und Biotope, deshalb hat er sein Zelt am Donnerstag zunächst im Grüngürtel mit Jahnsportplatz und dem früheren Freibadgelände aufgeschlagen. „Das, was hier an Bebauung angedacht ist, geht in eine andere Richtung, als ich mir vorstelle“, sagte er. Er wünscht sich sogar, dass häufiger aktiv wieder Biotope geschaffen werden und sich Begrünung nicht nur auf schlichten Rasen begrenzt.

Mobilität umfassender denken

Wie zuvor schon bei den Grünen hält Schott weiterhin ein umfassendes Mobilitätsmanagement für die Stadt für notwendig, das nicht einzelne Gruppen gegeneinander ausspielt und sich nicht im Klein-Klein verlieren dürfe. Er arbeitet auch im Arbeitskreis der Stiftskirchengemeinde mit, der sich für eine Verkehrswende in Wunstorf einsetzt.

Beruflich leitet der Sozialpädagoge das Projekt Probsthagen in Stadthagen. Der Verein hilft Menschen mit seelischen Erkrankungen bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft.

Von Sven Sokoll