Bokeloh

Vor der Kommunalwahl am 12. September blicken wir auf die Situation in den zehn Ortschaften im Wunstorfer Stadtgebiet. In Bokeloh will Matthias Waterstradt (CDU) das Amt des Ortsbürgermeisters verteidigen, das er 2016 von seinem Parteifreund Johann Hartmann übernommen hat. Zu den insgesamt sieben Mitgliedern des Ortsrates zählen bisher drei weitere CDU-Mandate, zwei SPD-Politikerinnen und eine Vertreterin der Grünen.

Nach Waterstradt kandidieren auf der CDU-Liste jetzt Petra Eberhardt, die bisherige stellvertretende Ortsbürgermeisterin Gisela Thisius, Sylke-Marika Stemme, Ulf Ahlbrecht, Kevin Redmann, Markus Brauer und Georg Braunroth. Die SPD hat Helga Ebel auf den ersten Platz gesetzt, dahinter folgen Jutta Rohrbach, Angelika Wellmann, Karl-Heinz Gebhardt, Christina Voll, Andreas Lange und Tobias Sennholz. Und die Grünen haben zwei Kandidaten aufgestellt: Nesrin Kargin-Kahveci und Orhan Güner.

Die Ortspolitik musste Ende 2018 das Produktionsende im Kaliwerk verkraften. 2019 galt es, das 777-jährige Bestehen Bokelohs zu feiern. Die Bäderbetriebe haben das Freibad technisch umfangreich saniert und ein Förderverein dafür hat sich gegründet. Stark zeigte sich die Dorfgemeinschaft, als sie es schaffte, 2020 einen Dorfladen zu eröffnen.

Die Feuerwehr wartet schon lange auf einen Neubau, nun sollen die Arbeiten im nächsten Jahr beginnen. In die früheren Kettler-Werkshallen ist nach längerem Leerstand wieder Leben eingezogen. Eine Dorfwerkstatt mit der Leader-Region Meer & Moor mussten die Initiatoren wegen der Corona-Pandemie vorerst auf Eis legen.

Von Sven Sokoll