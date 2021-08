Klein Heidorn

In unserer Wahlserie zu den Wunstorfer Ortsräten steht heute Klein Heidorn im Mittelpunkt. Im Ortsrat stellt die SPD vier von sieben Mandaten und hat mit einem Stabwechsel von Jann Weerts zu Elke Rodloff der neuen Ortsbürgermeisterin ein Jahr vor der Kommunalwahl die Möglichkeit geben wollen, sich im Ort auf dem neuen Posten schon bekannt zu machen. Jetzt wird die Wahl zeigen, ob dieser Plan erfolgreich war. Bisher hat die CDU zwei Mandate, die Grüne eines.

Weerts gehörte dem Ortsrat noch weiter an, verzichtet jetzt aber darauf, erneut zu kandidieren. Nach Rodloff schickt die SPD Sven Thometzki, Katrin Funk, Wanja Hedler sowie Susanne und Jens-Wolfgang Patzer ins Rennen. Die CDU hat nur Pia Wittbold und Philipp-Pascal Aschendorf nominiert, während die Grünen mit Horst Gerke, Denise Goydke und Patrick Senner drei Kandidaten aufbieten. Für die FDP will Marco Skoufis ein Ortsratsmandat erringen.

Kinderbetreuung wurde ausgebaut

Bei den Angeboten für Kinder hat sich in Klein Heidorn in der abgelaufenen Wahlperiode viel getan: Als erste Grundschule im Stadtgebiet ist die dortige in den Ganztagsbetrieb übergegangen. An der Stelle, wo die Klassen zeitweise während der Bauarbeiten ausgelagert wurden, und auf dem Gelände der Venhof-Kita sind anschließend neue Kita-Gruppen entstanden.

Gemeinsam mit Blumenau, Liethe und Luthe strebt Klein Heidorn in das Dorfentwicklungsprogramm, damit die Region die Herausforderungen durch den Bau der Nordumgehung besser bewältigen kann. Darin könnten viele neue Projekte entstehen und so auch Klein Heidorn Wünsche wie den nach neuen Treffpunkten erfüllt bekommen können. Für den Verkehr im Ort wird aber nicht nur die Umgehung, sondern auch die geplante Ansiedlung von Airbus am Fliegerhorst ein Plus mit sich bringen.

