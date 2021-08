Wunstorf

Steinhude ist so attraktiv, dass es viele Besucher anzieht. Allerdings leiden viele Steinhuderinnen und Steinhuder unter dem zusätzlichen Autoverkehr und Wildparkern, und bei der Abfahrt ergeben sich an sonnigen Tagen oft Staus. Die Redaktion hat die Parteien vor der Kommunalwahl deshalb gefragt, wie sie den Verkehr zu dem Erholungsort organisieren wollen.

Das sagt die CDU:

„Der Verkehr nach Steinhude ist gut geregelt. Es kommt zu An- und Abreisestaus in Wunstorf nur an Ausnahmetagen. Durch den Bau der B 441 wird Wunstorf deutlich entlastet. Das Verkehrsproblem ist in Steinhude. Die CDU setzt sich dafür ein, dass zusätzlicher Parkraum vor dem Ortskern geschaffen wird, um den innerörtlichen Parksuchverkehr aus Steinhude herauszuhalten. Damit die Steinhuder Gäste den Außenbereich bevorzugen, muss das Parken im Ortskern durch entsprechende Parkraumbewirtschaftung unattraktiv gemacht oder durch reines Anwohnerparken sogar ausgeschlossen werden.“

Das sagt die SPD:

„Steinhude ist beliebt bei Touristen und Erholungssuchenden aus der Region. Wir haben viel investiert, damit Steinhude noch attraktiver wird. Damit geht aber auch eine erhebliche Verkehrsbelastung einher. Wir wollen den Parkverkehr aus dem Ortskern und den Anliegerstraßen weitgehend heraushalten. Dazu sind zusätzliche Parkplätze ebenso erforderlich wie eine konsequente Verkehrsregelung und regelmäßige Kontrollen. Das Stadtexperiment im kommenden Jahr mit der Einrichtung eines Shuttlebetriebes soll weitere mögliche Maßnahmen aufzeigen. Parallel muss der Radverkehr sicherer und die bestehenden Radwege vom und zum Bahnhof ausgebaut werden.“

Am Steinhuder Parkplatz Bruchdamm sind zuletzt neue Schranken installiert worden. Quelle: Sven Sokoll

Das sagt die FDP:

„Bereits in Wunstorf sollte auf digitalen Hinweisschildern angezeigt werden, ob noch Parkplätze in Steinhude vorhanden sind. Die Touristen könnten vom Parkplatz am Schützenplatz mit Fahrrädern nach Steinhude fahren oder ein Park&Ride-Angebot mit Bussen nutzen. Es sind auch weitere Parkplätze in Steinhude erforderlich. Hier würde sich die Wiese am Sölterweg oder die große Wiese hinter den Strandterrassen eignen. Von da könnte ein E-Busshuttle stündlich zur Badeinsel hin- und zurückfahren, um die Anliegerstraßen rund um die Badeinsel freizuhalten.“

Das sagen die Grünen:

„Belastungen durch Staus, überfüllte Parkplätze und Parkplatzsuchverkehr müssen in Steinhude konsequent vermieden werden. Wir setzen uns für neue Verkehrskonzepte wie zum Beispiel umweltfreundliche Shuttleservices, einen Radschnellweg von Wunstorf nach Steinhude, die Förderung umweltfreundlicher Verkehrsmittel und der Priorisierung von An- und Abreiseverkehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln ein. Dazu gehören auch zeitgemäße Konzepte, wie ein digitales Parkleitsystem, aber auch Anreize nicht mit dem Auto anzureisen.“

Das sagt die AfD:

„Wir freuen uns über jeden, der Steinhude besucht, egal, wie lange er dort verweilt. Um jedoch die Wunstorfer Kernstadt zu entlasten, ist die Nordumgehung zwingend notwendig. Daraus ergeben sich alle weiteren Planungen. Zudem wird zur Zeit von der Stadtverwaltung eine Untersuchung zum Thema ,touristischer Kraftverkehr in Steinhude‘ durchgeführt.“

Von Sven Sokoll