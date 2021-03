Wunstorf

Der SPD-Ortsverein Wunstorf setzt wegen der Corona-Pandemie auf neue Wege, um den Bürgermeisterkandidaten zu bestimmen. Die Kandidaten sollen sich den Mitgliedern am Montag, 8. März, in einer Videokonferenz vorstellen und anschließend Fragen beantworten. Vorstand und Ratsfraktion hatten bereits im Januar den Ratsherrn Martin Ehlerding empfohlen, der Erste Stadtrat Carsten Piellusch hat nach einer knappen Niederlage allerdings ebenfalls angekündigt zu kandidieren.

Nach der digitalen Versammlung haben die Mitglieder dann bis Mittwoch, 17. März, Zeit, per Brief für einen Kandidaten abzustimmen. Das Ergebnis will die Partei auf unterschiedlichen Wegen verkünden. Dafür plant sie auch wieder eine Konferenz. „Der Vorstand hat entschieden, dass dies beim derzeitigen Pandemiegeschehen die verantwortungsvollste und sicherste Lösung ist“, sagte der Vorsitzende Torben Klant.

Von Sven Sokoll