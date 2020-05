Kita Ringelsöckchen in Wunstorf kämpft gemeinsam gegen Corona

Wunstorf

Am Fenster der Kinderkrippe Ringelsöckchen des Ortsverbands der Johanniter Unfallhilfe Steinhuder Meer wächst gerade ein Baum der Gemeinschaft und viele Familien helfen mit. Viele bunte Handabdrücke lassen den Baum bereits erblühen. Die Mitarbeiter der Krippe haben sich die Aktion gegen die Corona-Krise einfallen lassen. Weil es keinen gemeinsamen Alltag für Erzieher und Kinder mehr gibt, wollten sie ein Zeichen dafür setzen, zusammen aktiv zu sein.

Die Mitarbeiter wollten zeigen: Wir denken an euch und vergessen euch nicht. Außerdem verschicken sie Videos mit Bastelangeboten, Fingerspielen und Einblicken aus ihrem Alltag. Die positiven Rückmeldungen der Eltern zeigen, dass es den Kindern gefällt und sie sich freuen, ihre vertrauten Bezugspersonen zu sehen. Auf dem Parkplatz der Kinderkrippe an der Mittelstraße legen viele Familien beim Spaziergang einen bunt bemalten Stein ab. Es soll ein Herz entstehen als Zeichen dafür, dass alle einander mögen. Die Steine liegen auf dem kleinen Parkplatz am Südwall.

Anzeige

Bunte Steine zeigen Gemeinschaft. Jeder darf mitmachen Quelle: Privat

Weitere NP+ Artikel

Aus Steinen soll ein Herz entstehen

Die Aktion lädt aber auch Spaziergänger an der Aue ein, sich zu beteiligen und vielleicht legt ja auch das eine oder andere ehemalige Krippenkind einen Stein ab. Bis zum Wiedersehen erhalten die Kinder in den nächsten Tagen Post in Form eines persönlichen Briefs. Darin enthalten sind Ringelblumensamen. Gemeinsam mit den Eltern können die Kinder diese aussähen und bis zur Wiedereröffnung der Krippe beim Wachsen beobachten. Das Team der Krippe ist gespannt darauf, wie viele Ringelblumen bis zum großen Wiedersehen gewachsen sind.

Auch die Johanniter-Kita Kinderzeit wendet sich mit Video-Botschaften an Eltern und Kinder.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens