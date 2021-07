Kirchengemeinden der Region Süd-Land in Wunstorf laden zur Veranstaltungsreihe „Sommerkirche“ ein. In besonderen Gottesdiensten geht es um das Thema Reisen – und auch Snacks und Getränke werden serviert.

Auch in der Hase-Kirche in Dedensen gibt es einen Gottesdienst in der Reihe „Sommerkirche“ der Kirchenregion Süd-Land. Quelle: Heike Baake (Archiv)