Das große Abenteuer für die Kleinen findet in diesem Jahr nicht statt. Der Kreisjugenddienst Neustadt-Wunstorf hat coronabedingt seine Kinderfreizeiten abgesagt. Langeweile muss in den Ferien dennoch nicht aufkommen. Stattdessen können Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren „Ferien vor Ort“ verbringen. Das Organisationsteam hat dafür ein kreatives, abwechslungsreiches und aktives Programm zusammengestellt. „Die Kinder werden in drei Kleingruppen von ausgebildeten Jugendleiter*innen betreut“, schreibt Kreisjugendwartin Beate Degener.

Interessenten können zwischen zwei Terminen wählen

Teilnehmende haben die Wahl zwischen zwei Terminen: 20. bis 25. Juli sowie 27. Juli bis 1. August. Programm ist jeweils von montags bis sonnabends, 9 bis 15.30 Uhr, im und am Gemeindehaus. Die Kosten betragen 8 Euro je Kind. Am Sonntag, 26. Juli, gibt es einen Familiengottesdienst mit Figurentheater. Interessenten können Anmeldeformulare bei Beate Degener unter Telefon (05031) 72744 oder per E-Mail an degener.beate@t-online.de anfordern.

Von Rita Nandy