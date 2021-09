Wunstorf/Schloß Ricklingen

Erstmals feiern die sieben evangelischen Gemeinden südlich und östlich von Wunstorf gemeinsam einen Gottesdienst zur Diakoniewoche. Dieser ist für Sonntag, 12. September, um 10 Uhr in der Kirche in Schloß Ricklingen, Voigtstraße, vorgesehen. Die Predigt hält Oberkirchenrat Klaus Grünwaldt aus Wunstorf und er spendet auch den Segen.

Pastor interviewt Diakoniebeauftragte

Die Diakoniebeauftragten der Gemeinden in der Region Süd-Land haben den Gottesdienst vorbereitet und verbinden den Wochenspruch „Alle Eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für Euch“, mit dem Motto der Diakoniewoche „Mitgestalten“. Die Diakoniebeauftragte aus Schloß Ricklingen, Elke Brüsewitz, übernimmt die Begrüßung und Abkündigungen. Der Kolenfelder Pastor Gunnar Schulz-Achelis führt mit ihr anschließend ein Interview zu ihrer Aufgabe. Die Beauftragten aus Groß Munzel-Landringhausen, Beate Sammer und Anke Mehlau, übernehmen die biblische Lesung und das Glaubensbekenntnis. Die Fürbitten sprechen Brigitte Sensch aus Kolenfeld und Christa Jung aus Schloß Ricklingen.

Oberkirchenrat spricht die Predigt

Über den für den Sonntag vorgeschlagenen Predigttext aus dem Lukasevangelium Kapitel 17 „Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn“, predigt Grünwaldt – es geht dabei um die Spannung zwischen diakonischem Engagement und dem Wort Jesu: „Sorgt euch nicht, was ihr essen und trinken werdet“. Seit September entwickelt er als Projektreferent den „Fonds missionarische Chancen“ in der Landeskirche weiter. Der Wunstorfer ist Honorarprofessor für Altes Testament an der Leibniz Universität Hannover, Gastprediger im Kirchenkreis und begeisterter Läufer.

Im Anschluss lädt die Schloß Ricklinger Gemeinde noch zu Tee, Kaffee und Gebäck ins benachbarte Gemeindehaus ein. Eine Anmeldung nach den Corona-Regeln ist direkt vor dem Gottesdienst möglich.

Von Anke Lütjens