Wunstorf

Die Kinder- und Jugendfeuerwehren haben sich coronabedingt seit März nicht mehr getroffen. In kleineren Gruppen und mit Hygienekonzept starten sie ihre Dienste wieder ab Montag, 31. August. „Vorrang hat natürlich die Sicherheit und Gesundheit unserer 232 Mitglieder in den Jugendabteilungen“, erläutert Stadtjugendwart Sebastian Thies. Er hat gemeinsam mit dem Führungsstab der Feuerwehr das Konzept erarbeitet. Auch die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer in den Ortsfeuerwehren freuen sich, endlich wieder „ihre Kids“ zu sehen.

Von Rita Nandy