Wunstorf

Die Wahl des Jugendparlaments erfolgt coronabedingt erstmals per Briefwahl. Am Mittwoch, 24. Februar, endet die Frist. Bis 14 Uhr können die Wahlberechtigten ihren Stimmzettel auch noch in den Briefkasten des Bürgerbüros werfen. 430 von 1990 Jugendlichen hatten bis Freitagmittag bereits gewählt. Das seien rund 22 Prozent, hat Stadtsprecher Alexander Stockum ausgerechnet: „Für eine reine Briefwahl des Jugendparlaments nicht schlecht.“ Die Wahlbeteiligung lag bisher bei rund 30 Prozent. Mit 32 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich außergewöhnlich viele Jugendliche aufgestellt.

Teilnehmer der Wahlparty benötigen Instagram-Account

Anders als in den Jahren zuvor steigt die Wahlparty dieses Jahr nicht beim Projekt Kurze Wege oder im Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof. Jugendliche können stattdessen mit einem Klick auf die Seite der Jugendpflege unter #jupa_wunstorf auf Instagram gemeinsam feiern. Um 17.30 Uhr soll es losgehen, sagt Burak Özkardes von der Jugendpflege. Einziger Nachteil: Für die Teilnahme werde ein Instagram-Account benötigt.

Infos über Workshops des Bundesjugendministeriums

Jugendpfleger Özkardes wird in der einstündigen Party nicht nur live die 17 Kandidatinnen und Kandidaten des 11. Jugendparlaments bekannt geben. Per Videobotschaft meldet sich der scheidende Jugendbürgermeister Florian Neutel zu Wort. Der Jugendpfleger bereitet auch ein Quiz vor. Ein befreundeter Rapper habe extra für die Veranstaltung einen Song aufgenommen. Außerdem möchte er verschiedene Workshops des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, an denen jeder Jugendliche teilnehmen kann, vorstellen. Dazu gehören die Jugendpolitiktage sowie das Projekt Jugendstrategie. „Wir wollen einfach ein bisschen Spaß haben“, wirbt Özkardes für die Teilnahme an der Wahlparty.

Von Rita Nandy