Jugendliche sollen für zwei Straftaten in Hagenburg verantwortlich sein

Die Ermittler der Polizeistation Hagenburg haben zwei Jugendlichen aus der Samtgemeinde Sachsenhagen zwei Taten in Hagenburg zurechnen können. Zunächst haben sie Anfang Mai ein Lokal aufgebrochen und aus dem Gastraum alkoholische Getränke mitgenommen. Außerdem sollen sie dafür verantwortlich sein, dass ein Motorroller am 11. Juni von einem Hagenburger Parkplatz gestohlen wurde. Das Fahrzeug fand sich wieder an, war aber stark beschädigt.

Die Polizisten hatten in der Gaststätte schon Spuren sichern können. Den entscheidenden Hinweis bekamen sie nach einer Mitteilung der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg aber von einem Zeugen, den sie ermitteln können.

Von Sven Sokoll