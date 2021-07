Ju-52-Halle am Fliegerhorst Wunstorf öffnet wieder

Wunstorf

Der Vorstand der Traditionsgemeinschaft Lufttransport Wunstorf öffnet die Ju-52-Halle wieder. Mit den derzeit niedrigen Inzidenzwerten sehen sich die Verantwortlichen in der Lage, das Museum an der Straße Zur Luftbrücke 1 ab Sonnabend, 31. Juli, wieder zu öffnen. Besucher sollten die jeweils geltenden Hygieneregeln beachten. In der Halle gilt die Maskenpflicht sowie eine Einbahnstraßenregelung. Weil in der Transall der Mindestabstand zwischen den Besuchern nicht eingehalten werden kann, bleibt das Flugzeug geschlossen.

Preise leicht angehoben

Wegen der langen Schließung musste die Traditionsgemeinschaft den Eintritt geringfügig erhöhen. Erwachsene zahlen 5 Euro, Jugendliche und Schwerbehinderte 3, Kinder 2 Euro. Der Eintritt für Gruppen mit mehr als zehn Personen kostet für jeden Einzelnen 4 Euro. Das Museum ist donnerstags, sonnabends und sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Anke Lütjens