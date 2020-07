Wunstorf

Eine lange und dienstfreie Zeit liegt wegen der Corona-Krise hinter den ehrenamtlichen Helfern der Johanniter. In der Hochphase der Pandemie ruhte der reguläre Betrieb. Jetzt starten wieder Dienste vor Ort. Vor allem werden praktische Ausbildungen und Übungen in Kleingruppen angeboten, aber auch Einsätze bei Veranstaltungen stehen vereinzelt wieder an. In den vergangenen Monaten fielen viele Termine, bei denen die Helfer sonst regelmäßig im Einsatz sind, aus.

Helfer engagieren sich im Einkaufsdienst

Untätig waren die Ehrenamtlichen in dieser Zeit aber nicht. „In digitalen Videokonferenzen frischen sie nach wie vor ihr theoretisches Wissen auf und vermitteln neue Inhalte“, teilte Sprecher Timo Brüning mit. Im Bereich der Logistik leisteten die Johanniter während dieser Zeit unter Einhaltung der vorgegeben Sicherheitsvorschriften Einsätze für den Landesverband. Viele Helfer engagierten sich beim Einkaufsdienst, der zusammen mit Marktkauf angeboten wurde.

Die Johanniter haben während des Lockdowns Lebensmittel zu Bedürftigen gebracht. Quelle: privat

Blaulichtbande geht an den Start

Für die Mitglieder der Johanniter Jugend bleibt es bei den Älteren bei den wöchentlichen Online-Treffen. Die regulären Treffen der Jugendgruppen und auch der Start der neuen Gruppe Blaulichtbande sind für die Zeit nach den Sommerferien geplant. Die Blaulichtbande für die Jüngsten trifft sich dann alle zwei Wochen freitags von 16 bis 17 Uhr im Johanniter-Zentrum, Düendorfer Weg 9. Neue Mitglieder sind stets willkommen. Die weiteren Gruppen treffen sich montags um 17 Uhr. Die Kontaktaufnahme ist per Mail an ortsjugendleitung.wunstorf@johanniter.de möglich.

Handwerker suchen noch Helfer

Der ehrenamtliche Handwerkerdienst der Johanniter nimmt wieder Aufträge an. Der Service richtet sich vornehmlich an Senioren, steht aber auch anderen Bürgern mit Bedarf zur Verfügung. „Wir erledigen eher kleinere Arbeiten, die für Betriebe nicht lohnend sind“, sagt Koordinator Michael Lock. Hilfegesuche werden werktags von 9 bis 14 Uhr unter Telefon (0 50 31) 19 52 30 entgegengenommen. Für den Handwerkerdienst suchen die Johanniter noch Helfer. Sie benötigen ein erweitertes Führungszeugnis und sollten anderen Menschen mit Freude helfen wollen.

Wer mehr über die Arbeit im Ehrenamt bei den Johannitern erfahren möchte oder selbst aktiv werden möchte, kann sich unter Telefon (01 51) 16 21 97 22 bei Timo Brüning, Leiter Ehrenamt, melden. Interessierte haben auch die Möglichkeit, einfach mittwochs von 18.15 bis 21 Uhr im Zentrum vorbeizukommen.

Von Anke Lütjens