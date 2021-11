Wunstorf

Die Johanniter beteiligen sich auch in Wunstorf an einer Impfaktion am ersten Adventssonntag. Am 28. November ist das Johanniter-Zentrum am Düendorfer Weg 9 ebenso wie vier andere Johanniter-Standorte von 9 bis 17 Uhr für Corona-Impfungen geöffnet. Die Region Hannover hat den Auftrag dazu erteilt und die Aktion könnte sich bei einer guten Resonanz an den nächsten Adventssonntagen wiederholen.

Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen sind gleichermaßen möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, doch das Aufklärungsmerkblatt und der Anamnese- und Einwilligungsbogen sollten ausgefüllt mitgebracht werden, die die Region Hannover unter www.hannover.de auf ihren Seiten zum Corona-Virus zur Verfügung stellt. Für jede Station stehen bis zu 600 Dosen eines mRNA-Impfstoffs zur Verfügung.

Die Johanniter wollen damit einen Beitrag dazu leisten, die große Nachfrage nach Impfungen in den vergangenen Tagen zu bewältigen. In Wunstorf hatten die Mobilen Teams des Gesundheitsamts bisher noch keine feste Impfstation eingerichtet. Die Tafel Wunstorf, Neustädter Straße 2, hat für Mittwoch, 1. Dezember, 9 bis 17 Uhr, einen weiteren Impftag geplant.

Von Sven Sokoll