Joaquim Braga ist neuer Vorsitzender der SPD-Abteilung Wunstorf

Wunstorf

Die SPD-Abteilung der Kernstadt hat einen neuen Vorstand gewählt. In ihrer Hauptversammlung bestimmten die Mitglieder Joaquim Braga als ihren neuen Vorsitzenden. Er folgt auf Sören Thoms, der das Amt nach seinem Einzug in den Ortsrat abgibt. In der SPD gilt für diese Funktion die Trennung von Parteiamt und politischem Mandat.

Lesen Sie auch SPD und CDU bilden im Rat der Stadt Wunstorf eine Koalition

Thoms bleibt Mitglied im Vorstand

Braga war bisher Stellvertreter im Vorsitz. Ihn unterstützen nun als seine stellvertretenden Vorsitzenden Ronja Sempf und Christopher Meyer. Dem Vorstand gehören zudem, neben Frauke Meyer-Grosu als Kassiererin und Heinrich Wieck als Schriftführer, 17 Beisitzerinnen und Beisitzer an. Sören Thoms gehört wie auch Ortsbürgermeister Thomas Silbermann dem Vorstand weiterhin qua Amt an.

SPD will bei Landtagswahl erfolgreich sein

Die SPD-Ortsratsfraktion hat Thoms bereits im Oktober zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Fest im Blick haben die Vorstandsmitglieder das kommende Jahr und die anstehenden Herausforderungen: „Wir haben im nächsten Jahr Landtagswahl. Dort wollen wir erfolgreich sein, wie schon bei der Kommunalwahl,“ so der neue Vorsitzende Joaquim Braga.

Partei ehrt langjährige Mitglieder

Die Sozialdemokraten haben auf ihrer Versammlung neben den Wahlen auch langjährige Mitglieder geehrt. Die Laudatio hielt die ehemalige Vorsitzende der Stadtratsfraktion, Kirsten Riedel. Sie konnte Gerda Mirkovic und Wilhelm Behne für 50 Jahre sowie Heike Leitner und Werner Heilgermann für 25 Jahre Mitgliedschaft ehren. Alle Geehrten waren in ganz unterschiedlicher Weise in der SPD aktiv. Zu jeder Ehrung konnte Riedel einen Aspekt aus dem politischen Leben der Ehrenträger berichten.

Von Anke Lütjens