Amazon-Eröffnung bis Zeugnisehre: Das war 2019 in Wunstorf wichtig

Wunstorf

Ein bewegtes Jahr für die Evangelische IGS: Zum ersten Mal vergibt die Schule vor den Sommerferien Abiturzeugnisse. Schlagzeilen macht die Schule auch damit, dass sie dem Holocaust-Überlebenden Leon Schwarzbaum ein Zeugnis ausstellt. Nach sechs Jahren Baustelle und Ausgaben von 28 Millionen Euro feiern Stadt und Kirche im November schließlich die offizielle Eröffnung. Auch für das Hölty-Gymnasium fällt eine wichtige Entscheidung: Nach drei Jahren gibt es die Außenstelle in Steinhude auf und bezieht nach der IGS die näheren Räume am Luther Weg.

Haus für Dorfladen gekauft

Die Dorfladen-Gesellschaftkauft die frühere Sparkassen-Filiale in Bokeloh und überschreitet das Ziel von 60 000 Euro gezeichneten Anteilen. Im August beginnt der Umbau, der aber anders als gehofft 2019 nicht zum Ende kommt.

Organisationsleiter Matthias Fenske (links) und Vorstand Frank Wiebking von der Stadtsparkasse übergeben Johannes Schmunkamp den symbolischen Schlüssel für den Dorfladen Bokeloh. Quelle: Sven Sokoll

Bauversuch mit Schaumbeton scheitert

Schaumbeton – dieser Versuch beim Ausbau der Lütjen Deile in Steinhude sollte Kosten sparen. Doch dann wird die Oberfläche brüchig, was Ende November zum Baustopp führt. Wie es weiter geht,klärt sich erst im neuen Jahr.

Der Schaumbeton in der Straße Lütjen Deile in Steinhude ist brüchig. Quelle: Sven Sokoll

Zitat des Jahres

„Das gibt vielen den Glauben an die Wunstorfer Politik zurück.“

Rosemarie Ernst, Anliegerinitiativen, nach der Ankündigung von SPD, FDP und Grünen in der Juni-Ratssitzung, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen und dafür die Parkgebühren anzuheben.

Feuerwehr feiert mit vielen Besuchern

Einen großen Zulaufhat die Kernstadt-Feuerwehr beim Tag der offenen Tür im August, an dem auch viele weitere Blaulicht-Organisationen sich präsentieren. Anlass ist das 125-jährige Bestehen, das die Freiwilligen mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen würdigen, unter anderem einem Ball. In der Jahresmitte übernimmt der neue Ortsbrandmeister Sven Möllmann.

Reichlich Andrang und viele Attraktionen kennzeichnen der Tag der offenen Tür aus Anlass des 125-jährigen Bestehens der Wunstorfer Ortsfeuerwehr. Quelle: Albert Tugendheim

Der Blick geht 100 Jahre zurück

100 Jahre nach der Weimarer Verfassung tragen viele Wunstorfer Institutionen zu einer gelungenen Veranstaltungsreihe bei. Im Mittelpunkt steht eine sehenswerte Ausstellung in der Stadtkirche, die einen Blick auf politische Auseinandersetzungen in Wunstorf wie auch auf das Aufblühen von Sport und Kultur wirft. Einen eigenen Schwerpunkt hat der Ableger in Steinhude.

Zahlreiche Gäste besuchten die Eröffnung der Ausstellung. Quelle: Albert Tugendheim

Zahl des Jahres: 30.000

So viele Pakete täglich bearbeitet das neue Amazon-Verteilzentrum beim Start im Oktober durchschnittlich. Vor das frühere Lidl-Logistikzentrum an der Adolf-Oesterheld-Straße in Luthe fahren jeden Morgen ab 9 Uhr alle Viertelstunde bis zu 40 Lieferwagen vor, in zehn Wellen.Beladen schwärmen sie dann gleichzeitig wieder aus, was in der Umgebung für einige Unruhe sorgt. Vor allem die Albert-Einstein-Straße wird dann zu einem Engpass.

Bokeloh begeht 777 Jahre vielfältig

Das ganze Jahr feiern die Bokeloher ihr 777-jähriges Bestehen. Dabei setzen sie mit einem indischen Abend, Schattentheater und einem Bewegungstag viele besondere Akzente. Beim Schützenfest ist zu dem Anlass besonders viel los.

Renate Rother (von links), Kaushal Kishor Singh und Axel Rother erklären den Gästen die angebotenen Speisen. Quelle: Rita Nandy

Fridays for Future feiert Premiere

Mit einem Anstoß aus der Wohnwelt wird Wunstorf im September erstmals zum Schauplatz einer Fridays-for-Future-Demonstration. Rund 100 Teilnehmer ziehen vom Rathaus zum Bahnhof. Weitere Demos für mehr Klimaschutz folgen.

Eindrücke von der ersten Fridays for Future Demonstration in Wunstorf. Rund 100 Teilnehmer zogen vom Rathaus zum Bahnhof. Quelle: Mario Moers

Menschen des Jahres

Die Kläger Susanne Scholz-Speckhan und Rudolf Speckhan stehen im Oberverwaltungsgericht vor der Karte, die zeigt, wie die Umgehungsstraße die landwirtschaftlichen Flächen durchschneiden wird. Quelle: Sven Sokoll

Rudolf Speckhan und seine Frau Susanne klagen vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg gegen den Bau der Nordumgehung und erzielen zumindest einen Teilerfolg.

Susanne Bannert aus dem Kirchenvorstand, Pastorin Gudrun Gerloff-Kingreen und Superintendent Michael Hagen stellen die geplanten Veränderungen vor. Quelle: Sven Sokoll

Für die dienstälteste Wunstorfer Pastorin Gudrun Gerloff-Kingreenkündigt sich ein Wechsel an: Nach 28 Jahren bei Corvinus in der Oststadt soll sie künftig helfen, wenn der Kirchenkreis Vakanzen zu füllen hat.

Torte zum Abschied für Wolfgang Wehrhahn. Quelle: Marleen Gaida

Nach 15 Jahren an der Spitze des Wunstorfer THW hat Wolfgang Wehrhahn sich die Abschiedsfeier mit 150 Gästen im Juli verdient. Den angestrebten Umzug ins Gewerbegebiet müssen jetzt die Nachfolger organisieren.

Von Sven Sokoll