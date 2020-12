Wunstorf

Die Corona-Pandemie hat auch das Leben in Wunstorf 2020 stark beeinträchtigt. Beim Blick zurück auf die vergangenen zwölf Monate zeigt sich allerdings, dass sich in der Stadt auch darüber hinaus einiges bewegt hat.

Bokelohs Dorfladen öffnet

Die Idee für einen Dorfladen trägt in Bokeloh erstaunlich schnell Früchte. Ende 2017 hat die AG Zukunft in einer Umfrage vernommen, dass viele Menschen aus dem Butteramt eine neue Einkaufsmöglichkeit begrüßen würden. Gut zwei Jahre später kann die Betreibergesellschaft ihren Dorfladen im März tatsächlich eröffnen. Sie hat dafür der Stadtsparkasse das Gebäude mit der früheren Filiale abgekauft. Viel ehrenamtliche Arbeit und Einlagen in Höhe von mehr als 60.000 Euro ermöglichen den schnellen Erfolg.

Stiftskirche wird saniert

Die Klosterkammer Hannover saniert umfangreich die Stiftskirche, damit sie bis zur 1150-Jahr-Feier 2021 in frischem Glanz erstrahlt. Archäologen finden Hinweise darauf, dass neben der Kirche ein weiteres großes Gebäude gestand hat.

Bauleiter Oliver Gruba (hinten) zeigt Pastor Thomas Gleitz den Graben, der für die Erdung des Blitzableiters und archäologische Untersuchungen genutzt wird. Quelle: Sven Sokoll

Das Zitat des Jahres

„Grundsätzlich haben wir bestimmt nichts gegen Kitas. Wir sind aber gezwungen“, sagt ein Sprecher des Spielhallen-Betreibers Merkur, der gegen einen Kita-Neubau klagt.

Havi und Clarios eröffnen

Das Gewerbegebiet entwickelt sich: Im Januar eröffnet Havi sein Logistikzentrum und dann nimmt Nachbar Clarios in ähnlichen Dimensionen den Betrieb auf. Im Herbst beginnen die Vorbereitungen für den nächsten Abschnitt mit kleineren Grundstücken.

Das Trockenlager bei Havi wird zum Beispiel für Verpackungen genutzt. Quelle: Sven Sokoll

Wunstorf und Corona

Hamsterkäufe sind die ersten Vorboten: Die Corona-Pandemie macht auch in Wunstorf das Jahr zu einem äußerst ungewöhnlichen. Viele Hilfsinitiativen bilden sich in Wunstorf, von denen aber einige sich auch als nicht notwendig erweisen – offenbar funktioniert die gegenseitige Hilfe auch so gut. Der Innenstadthandel versucht sich mit Lieferdiensten über die Schließungen zu retten.

Der Tourismus in Steinhude ist zwar auch zweimal im Lauf des Jahres von kompletten Lockdown betroffen, dazwischen ist in einem Jahr des eingeschränkten Reisens im Sommer aber ein Run zu spüren. Wochenlang machen Stadt und Polizei sich Gedanken, nach welche Kriterien sie den Ort bei zu geringen Abständen für weitere Besucher sperren sollen, ohne die Betriebe ganz zu verprellen. Immerhin versucht ein Steinhuder Gastronom mit einer Klage auch vergebens, sich gegen die Schließung seines Restaurants zu wehren. Pfingsten wird Steinhude erstmals ganz gesperrt, doch nach einigen solcher Situationen nehmen die Behörden davon Abstand.

Zentrale Bereiche sperrt die Stadt zu Beginn in Steinhude in wechselnden Varianten ab. Quelle: Sven Sokoll

Die großen Feste fallen alle aus. Als Besonderheit war in diesem Jahr eigentlich die NDR-Landpartie in Steinhude geplant, die Blumenauer wollten ihre 700 Jahre groß feiern. Die Kulturveranstalter versuchen sich anzupassen, so weicht der Kunstverein mit seiner Vernissage im Sommer nach draußen aus. Auch ein Drive-in-Foodmarkt, ein Autogottesdienst in Bokeloh und der Tag des offenen Denkmals im Livestream sind solche typischen Blüten dieses Jahres

Die Corona-Fallzahlen liegen in Wunstorf lange recht niedrig, erreichen dann im Herbst aber auch einmal die Dimension von 80 Fällen. Danach reduziert die Zahl sich wieder deutlich. Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt betont regelmäßig, dass die große Zahl der Wunstorfer sich gut an die Regeln hält. Allerdings wächst auch die Zahl der Kritiker.

430 Wunstorfer infizieren sich

Der politische Betrieb geht zwar weiter, doch viele Prozesse werden verzögert. Einnahmen brechen weg, aber die Stadt will weiter investieren, damit die Wirtschaft nicht weiter leitet.

Die Jugendarbeit sieht mit Sorge, dass sie lange nicht mit ihrer Klientel persönlich in Kontakt treten kann. Dabei ist die Stimmung in den Wohnungen, als Kitas und Schulen geschlossen sind und die Erwachsenen ins Homeoffice gehen, oft zumindest gereizt.

Als klarer Profiteur der Corona-Krise bezeichnet sich allerdings die Luther Firma Marley. Weil viele Menschen im Lockdown daheim werkeln, ist die Nachfrage nach ihren Baumarktartikeln stark angestiegen. Und auch die Nachbarn bei Amazon haben alle Hände voll zu tun.

Freibadbecken verschwinden

Nach sieben Jahren Leerstand lassen die Bäderbetriebe die Becken des früheren Freibads Wunstorf im Mai abreißen. Die DLRG bekommt ein neues Grundstück und kann bald das Gebäude auch verlassen. Ein neuer großer Wurf für das Areal steht aber noch aus.

Mitarbeiter der Abbruchfirma Schaer tragen die Becken des früheren Freibads Wunstorf ab. Quelle: Sven Sokoll

Die Zahl des Jahres: 37

So viele Realschüler bilden den letzten Jahrgang der Graf-Wilhelm-Schule, deren Geschichte vor den Sommerferien endet. Damit steht das Schulzentrum leer. Der Ortsrat kritisiert, dass trotz eines jahrelangen Vorlaufs noch keine Konzepte vorliegen.

Reihe erinnert an NS-Verbrechen

75 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz stellt ein Arbeitskreis um Heiner Wittrock sich die Aufgabe, das im Januar mit einer Reihe zu würdigen. Vorträge, Ausstellungen und ein Schattentheater beschließt ein Flashmob am Bahnhof.

Gegen das Vergessen, für die Demokratie lautet das Motto für den Flashmob am Wunstorfer Bahnhof mit Mitgliedern des Jugendparlaments und des Arbeitskreises „ ...damit du nicht vergisst“. Quelle: Anke Lütjens

Die Menschen des Jahres

Elke Rodloff: Die SPD-Politikerin hat Jann Weerts nach 19 Jahren an der Spitze des Ortsrates Klein Heidorn abgelöst und ist damit jetzt Wunstorfs zweite weibliche Ortsbürgermeisterin.

Elke Rodloff ist neue Ortsbürgermeisterin von Klein Heidorn Quelle: SPD Wunstorf

Ludger Bette: Mit fünfeinhalb Jahren hat er wegen des neuen Flugzeugs A400M lange an der Spitze des Lufttransportgeschwaders 62 gestanden. Vor seinem Abschied wird das Geschwader noch als bestes der Luftwaffe ausgezeichnet.

Ludger Bette verlässt das LTG 62. Quelle: Sven Sokoll

Monika Brüning: Die frühere Parlamentarierin erhält das Bundesverdienstkreuz für ihr vielfältiges Engagement. Auch der frühere Psychiatriedirektor Andreas Spengler und Turnfunktionär Jürgen Harfst bekommen die Ehrung.

Monika Brüning erhält das Bundesverdienstkreuz. Quelle: Markus Holz

Das Meer verliert Wasser

Das Steinhuder Meer verliert am Westufer im Frühjahr viel Wasser, auch wegen Wildschweinen. Zwei neue Verordnungen zum Naturschutz sorgen für Diskussionen. Für den Betrieb der Insel Wilhelmstein entwickelt sich ein Gemeinschaftsprojekt. Und das Land sichert sich neue Flächen für weitere Schlammpolder am Nordufer.

Das Land dichtet im Herbst die undichten Stellen ab. Quelle: Markus Holz

