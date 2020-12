Wunstorf

Die Ehrenamtlichen, die sich in Wunstorf für die Integration einsetzen, sollen Unterstützung von einem hauptamtlichen Koordinator bekommen. Der Erste Stadtrat Carsten Piellusch berichtete im Integrationsbeirat am Donnerstag, dass Kirchenkreis und Diakonie mit einem entsprechenden Angebot auf die Stadt zugekommen sind. In Neustadt gibt es schon eine ähnliche Stelle.

„Wir fanden das Angebot gut. So können die Ehrenamtlichen auch vom Netzwerk der Diakonie profitieren und an Fortbildungen teilnehmen“, sagte Piellusch. Die Vereinbarung soll erstmal über zwei Jahre laufen. Ein entsprechender Personalkostenzuschuss von 17.500 Euro ist bereits im Haushalt ergänzt worden. „Wir hoffen, dass der Rat das so beschließt“, sagte Piellusch. Die Verwaltung ist außerdem dabei, die Stelle der Flüchtlingssozialarbeiterin Lisa Eisele neu zu besetzen. Eisele verlässt die Verwaltung. Die Sprachkurse für die Flüchtlinge ruhen derzeit allerdings wegen der Corona-Pandemie.

Anzeige

Stadt hat freie Quartiere

Nach den aktuellen Quoten muss Wunstorf bis Ende März noch 28 Flüchtlinge aufnehmen. Der Erste Stadtrat berichtete, dass die Stadt weiterhin der Meinung ist, Ankommende möglichst wenig in Sammelunterkünften unterzubringen, damit sie sich leichter integrieren können. Dafür hat die Stadt derzeit noch 162 Wohnungen angemietet. „Das ist weiterhin ein hoher Stand.“ Von den Wohnungen sind fünf mit 19 Plätzen frei.

Insgesamt hat die Stadt derzeit 897 Plätze in Heimen und Wohnungen zur Verfügung, von denen 702 belegt sind. Ganz kann sie aber die Kapazitäten sowieso nicht ausschöpfen, weil häufiger Familien in Wohnungen nicht den ganzen Platz belegen, der dort wäre.

Eine Geschenkaktion im November sollte den Bewohnern des Johanniter-Heims am Luther Weg in der Corona-Zeit Zuversicht geben. Quelle: Johanniter Wunstorf (Archiv)

Großenheidorn als Quarantänestation vorgesehen

Das erst eröffnete Heim im früheren Vion-Verwaltungsgebäude will die Stadt vorerst weiterbetreiben. Dort sind derzeit 75 von 125 Plätzen belegt. Die Containerunterkunft in Großenheidorn war zusätzlich dazu gebaut worden, als unsicher war, wie stark die Flüchtlingszahlen noch steigen. Von der 128 Plätzen sind derzeit aber nur sechs belegt. Deshalb kann die Stadt auch verschmerzen, dass der Vertrag mit der Region darüber Ende September nächsten Jahres nach fünf Jahren ausläuft.

Weil sich schnell abzeichnete, dass die Stadt den dortigen Platz nicht komplett braucht, hat sie einen Teil für die Kita genutzt und ein Näh- und ein Malprojekt dort untergebracht. Diese können derzeit aber nicht voll tätig sein. Außerdem hat die Stadt Räume in Großenheidorn als Quarantänebereich vorgesehen, wenn im Heim am Luther Weg ein Corona-Fall aufgetreten wäre. Der wurde bisher aber noch nicht benötigt.

Flüchtlinge aus Lesbos aufnehmen?

Der Beiratsvorsitzende Joaquim Braga bedauerte, dass das Flüchtlingsproblem durch die Corona-Krise aus dem öffentlichen Bewusstsein gerückt sei. Piellusch berichtete zwar, dass die Zahl der Asylanträge in Deutschland seit 2016 kontinuierlich gesunken ist. „Aber immer noch ist ein Prozent der Weltbevölkerung auf der Flucht“, sagte der Sozialdezernent. Bei den Herkunftsländern liegen in Deutschland immer noch Syrien, der Irak und Afghanistan vorn. Aber der Anteil afrikanischer Staaten wächst. Derzeit sei es aber kein Problem, noch weitere Menschen in Wunstorf unterzubringen.

Die grüne Ratsfrau Birgit Mares schlug vor dem Hintergrund vor, zusätzliche Flüchtlinge aus den problematischen Lagern auf der griechischen Insel Lesbos aufzunehmen. Piellusch riet zwar dazu, Reserven bei den Quartieren zu behalten, vor allem wenn der Vertrag für Großenheidorn ausläuft. „Wir werden aber erwägen, einen Antrag zu stellen“, kündigte die Politikerin an.

Lesen Sie auch

Von Sven Sokoll