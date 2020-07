Wunstorf/Luthe

Sie blühen auf landwirtschaftlichen Flächen, auf dem Kreisel und den Seitenstreifen an der Albert-Einstein-Straße und Adolf-Oesterheld-Straße, an der Königsberger Straße oder der Grundschule in Luthe: insektenfreundliche Blumen. Dazu zählen etwa Kornblumen, Ringelblumen, Wilde Malve, Klatschmohn, Glockenblumen, Tagetes, Fingerhut und viele andere Sorten. Sie sollen vor allem Bienen, aber auch Schmetterlingen und anderen Insekten vom Frühjahr bis zum Herbst Nahrung bieten.

Landwirt vergrößert Blühfläche noch

Mit gutem Beispiel voran gehen auch drei Landwirte aus Kolenfeld, Luthe und Liethe, die sich an der Aktion „Bienenfreundlicher Landwirt“ der Initiative „Echt grün – Eure Landwirte“ beteiligen. In ganz Niedersachsen machen 400 Betriebe mit, davon 60 in der Region Hannover. „Die Aktion läuft aktuell im zweiten Jahr und wir hoffen, in den kommenden Jahren noch weitere Teilnehmer gewinnen zu können“, teilt Lisa Johannes als Sprecherin des Landvolks mit. Auch Torben Wegener aus Liethe ist dabei. Er hat seine Blühfläche sogar noch um einen Hektar auf insgesamt sieben vergrößert, also auf 70.000 Quadratmeter.

Wie groß die Fläche der sogenannten Honigbrachen insgesamt in Wunstorf ist, kann die Sprecherin des Landvolks nur annähernd beziffern. Landwirtschaftliche Betriebe müssen 5 Prozent ihrer Ackerflächen als „ökologische Vorrangflächen“ bereitstellen. „Ausgehend von 4000 Hektar Ackerfläche im Raum Wunstorf sind etwa 200 Hektar Flächen, die Landwirte innerhalb der sogenannten Greening-Auflagen erfüllen“, schreibt Johannes. Das können Blühstreifen, aber auch Brachen oder Zwischenfrüchte sein.

Blühflächen haben hohen ökologischen Wert

Dazu kommen noch freiwillige Vorhaben, die Landwirte mit Agrarumweltvorhaben oder dem Projekt Biodiversität vom Landvolk Hannover, der Region und der Stiftung Kulturlandpflege umsetzen. Blühstreifen und -flächen tragen nach Angaben des Landvolks aktiv zum Überleben vieler Insekten bei. „Besonders mehrjährige Blühstreifen haben durch ihre längere Standzeit und größere Vielfalt an Pflanzenarten einen hohen ökologischen Wert“, so die Sprecherin. Zusätzlich bieten sie auch Futter und Deckung für Wildtiere wie Rehe, Hasen, Fasane und Rebhühner. Optisch sorgen die Blühstreifen außerdem für ein schönes Landschaftsbild.

Stadt nutzt Flächen spontan und als Zwischenlösung

„Ein festes Konzept für Blühflächen gibt es für die Stadt Wunstorf nicht. Bei den blühenden Freiflächen handelt es sich oft um Zwischenbegrünungen“, teilt Sprecherin Jasmin Behrens mit. Die Fläche an der Grundschule Luthe wurde vorerst mit einer Blühmischung versehen, bis die Bauarbeiten dort beendet sind und die Fläche ihrer endgültigen Funktion zugewiesen wird. Am Ortseingang Großenheidorn blüht vorerst eine einjährige Samenmischung.

Blumeninseln auf Kreiseln könnten bleiben

„Geeignete Flächen nutzen wir spontan, um mit Blühmischungen eine ökologische und optische Aufwertung zu erzielen“, so Behrens. Die bunt eingesäten Kreisel betrachtet die Stadt als Testflächen, auf denen sie sich dauerhafte Blumeninseln vorstellen kann. Voraussetzung ist, dass die Einsaaten sich auch langfristig als funktionierend und wirtschaftlich erweisen. Bei der Auswahl der Pflanzen und Samen spielt die Insektenfreundlichkeit eine große Rolle. Einen expliziten Bezug auf die Bienenfreundlichkeit gibt es nach Auskunft der Stadt in den Beschlussvorlagen nicht, weil es sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt.

