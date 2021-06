Imker aus Luthe und Wunstorf fangen Bienenschwärme ein

Luthe/Wunstorf

Der Himmel färbt sich schwarz, ein lautes Summen und Schwirren ist vernehmbar. Nach und nach setzen sich Tausende Bienen in einem Baum, Busch oder an den Gartenzaun und formieren sich zu einer großen Traube. Doch keine Angst, sie sind nach Angaben von Imker Marcel Müller-Meißner aus Luthe in den meisten Fällen nicht aggressiv. Die Erklärung für das Verhalten der Bienen: Es ist Schwarmzeit. Müller-Meißner erklärt, was das ist und was da passiert. Die Imker haben über das Wochenende bereits einige Schwärme eingefangen.

„Nun, ganz einfach - die Honigbiene vermehrt sich. Es ist ein ganz natürlicher Vorgang im Bienenstock“, schreibt der Imker. Ab Ende April, wenn die ersten Trachten die Bienenstöcke mit Honig füllen und die Bienenmasse stark zunimmt, erwacht bei den Bienen der Schwarmtrieb. Der Platz wird enger, und die Bienen teilen sich.

Alte Königin zieht aus dem Stock aus

Im Bienenstock legen Arbeiterinnen spezielle Zellen an, die die Königin mit Eiern belegt. Die daraus schlüpfenden Larven füttert sie mit einem speziellen Königinnensaft. Es entstehen neue Königinnen. Sobald die Geburt der jungen Königinnen ansteht, passiert die Teilung im Stock. Die alte Königin zieht mit etwa der Hälfte der Arbeiterinnen aus dem Stock aus und sucht sich eine neue Behausung. Der Himmel ist voller Bienen, und lautes Tosen durchdringt die Luft.

Imker fangen die Bienenschwärme ein

Dieser Vorgang läuft bei gutem Wetter meist in den Mittagsstunden ab. Der Bienenschwarm mit der alten Königin lässt sich dann an einem Baum, Ast oder Ähnlichem nieder. Diese Schwarmtraube hängt meist einen Tag, bis sie sich auflöst und in eine neue Bleibe einzieht. In dieser Zeit hat der Imker die Chance, diesen Schwarm zu fangen – er schlägt diese Schwarmtraube in eine Schwarmkiste ein. „Wichtig dabei ist, dass wir die Königin mit in die Kiste bekommen, weil ansonsten der Schwarm wieder auszieht“, so Müller-Meißner.

Sonnenschein lockt die Bienen heraus

Wegen des schlechten Wetters in den Tagen zuvor hatten die Bienen viel Zeit, ihren Auszug vorzubereiten. Schon am Freitag rückten Imker drei Mal zur Schwarmrettung aus. Die angekündigten warmen Tage ließen das schon erahnen. „Wir haben uns dieses Wochenende schon auf ein bis fünf Schwärme vorbereitet und Kapazitäten geschaffen. Doch nach dem vorzeitigen Start am Freitag hat die Anzahl sich auf elf erhöht“, teilt Müller-Meißner mit.

Lesen Sie auch: Imkerei aus Luthe bringt Bienenvölker in Rapsfelder

Einfangen dient dem Schutz der Bienen

Es sei wichtig, die herrenlosen Schwärme einzufangen und wieder in die Obhut eines Imkers zu bringen. Denn es werden möglicherweise Krankheiten verbreitet. „Ist der Schwarm zu schwach, verhungert er in den nächsten, Wochen oder er verendet im Winter durch eine zu hohe Varroabelastung“, macht der Imker deutlich. Dabei handelt es sich um eine Milbe, die in den Siebzigerjahren aus Asien eingeschleppt wurde und die Brut der Honigbienenvölker befällt sowie Krankheiten überträgt.

Lesen Sie auch: Imkerei beteiligt sich an Artenschutzprojekt

Bürger können sich unter Telefon (01516) 4584181 bei ihm melden. Imker versuchen dann, die Bienen zu retten – notfalls auch mit schwerem Gerät. Auch Stefan Kamp vom Imkerverein Wunstorf ist Schwarmretter und erreichbar unter Telefon (0172) 1662696.

Von Anke Lütjens