IGS Wunstorf kann alle Schüler aufnehmen

Wunstorf

In diesem Jahr ist künftigen IGS-Schülern und deren Eltern das Losverfahren erspart geblieben. Die Evangelische IGS Wunstorf nimmt alle Bewerber auf. „Wir freuen uns, in diesem Jahr ausschließlich Zusagen an alle Schüler versenden zu dürfen, die ab dem Schuljahr 2020/21 auf die IGS gehen möchten“, schreibt Schulleiterin Elke Helma Rothämel. Die Schule hat etwas mehr Schüler aufgenommen als die sonst üblichen 135 im fünften Jahrgang.

Die genaue Zahl nennt die Schulleiterin nicht. Rothämel dankt allen Eltern, die sich mit großem Verständnis auf das Anmeldeverfahren per Post eingelassen haben. Wegen des Coronavirus war die persönliche Beratung vor der Bewerbungsfrist abgesagt worden. Nachfragen der Eltern konnten nach Angaben der Schulleiterin unkompliziert telefonisch geklärt werden.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens